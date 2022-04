Good Kill: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 23 aprile 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Good Kill, film del 2014 scritto e diretto da Andrew Niccol, con protagonista Ethan Hawke. Il film è stato presentato, in concorso, durante la 71esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Thomas Egan è un pilota di caccia da combattimento, passato poi a pilotare droni, usati quotidianamente contro i talebani. Alterna la sua occupazione nella guerra con la dinamica familiare, avendo anche moglie e figli. Con il passare del tempo si chiede sempre più se il suo comportamento sia corretto e se con il suo operato non stia contribuendo al procrearsi di nuovi terroristi.

Good Kill: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Good Kill, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ethan Hawke: Thomas ‘Tom’ Egan

January Jones: Molly Egan

Zoë Kravitz: Vera Suarez

Jake Abel: Joseph Zimmer

Bruce Greenwood: Jack Johns

Dylan Kenin: Ed Christie

Michael Sheets: Danny

Streaming e tv

Dove vedere Good Kill in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 23 aprile 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.