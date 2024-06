Gomorra: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, martedì 25 giugno 2024, alle ore 21,20 su La7 va in onda Gomorra, film del 2008 diretto da Matteo Garrone, ispirato all’omonimo best seller di Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un salone di bellezza, mentre alcuni uomini sono esposti alle lampade UV, sopraggiungono dei loro amici che, dopo averli salutati e aver scherzato con loro, li uccidono brutalmente a colpi di pistola. La trama si articola in quattro vicende che si alternano durante il film: la storia di Pasquale, la storia di Totò, Don Ciro e Maria, la storia di Franco e Roberto e infine la storia di Marco e Ciro.

Gomorra: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Gomorra, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Toni Servillo: Franco

Gianfelice Imparato: don Ciro

Maria Nazionale: Maria

Salvatore Cantalupo: Pasquale Del Prete

Gigio Morra: Iavarone

Salvatore Abruzzese: Totò

Marco Macor: Marco

Ciro Petrone: Ciro, detto Pisellino

Salvatore Ruocco: boxer

Carmine Paternoster: Roberto

Gaetano Altamura: Gaetano

Italo Renda: Italo

Simone Sacchettino: Simone

Vincenzo Fabricino: pitbull

Salvatore Striano: scissionista

Vincenzo Bombolo: bombolone

Alfonso Santagata: Dante Serini

Salvatore Caruso: responsabile cava

Italo Celoro: contadino

Manuela Lo Sicco: moglie di Pasquale

Zhang Ronghua: Xian

Giovanni Venosa: Giovanni

Vittorio Russo: zì Vittorio

Bernardino Terracciano: Peppe ‘o cavallaro

Streaming e tv

Dove vedere Gomorra in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 25 giugno 2024 – alle ore 21,20 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo in live streaming sul sito di La7.