Gomorra 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, venerdì 26 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Atlantic (canale 110 del telecomando Sky) e Sky Cinema 1 va in onda la seconda puntata di Gomorra 5, l’ultimo atto della serie tv conosciuta in tutto il mondo. La regia è divisa tra Marco D’Amore (attore che interpreta Ciro) e Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. D’Amore dirige i primi 5 episodi e il nono, Cupellini il 6, il 7, l’8 e il 10. Entrambi sono anche supervisori artistici. Ma vediamo le anticipazioni sulla seconda puntata.

Trama seconda puntata

La seconda puntata riprenderà esattamente da dove è terminato il primo appuntamento, cioè con Gennaro Savastano che ha rinchiuso il suo amico fraterno Ciro Di Marzio all’interno di un Gulag, dopo aver scoperto che era vivo. E l’Immortale dopo alcuni giorni di permanenza in questa prigione si è dato alla fuga ed è in cerca di vendetta. Infatti, il personaggio interpretato da Marco D’Amore vorrà vendicarsi dei torti subiti da Genny e quindi farà ritorno a Napoli e stringerà nuove alleanze con il solo scopo di eliminare per sempre il figlio di don Pietro Savastano. Nel frattempo, Gennaro dopo la terribile vendetta ai danni di Ciro farà ritorno a Napoli, ma dovrà continuare a nascondersi, in quanto il magistrato Ruggeri continuerà a dargli la caccia senza sosta. Infatti, l’uomo di legge dopo aver elaborato un piano per incastrare il boss durante i funerali dei coniugi Levante, continuerà a fare pressione per scovare Genny. Quest’ultimo però non abbandonerà l’idea ambiziosa di riconquistare il quartiere di Secondigliano. Il boss però per riconquistare quello che un tempo era suo dovrà convincere i capi-piazza, mediante un carico di cocaina. Proprio per questo motivo, Savastano chiederà aiuto ad un vecchi boss dei quartieri vesuviani, ma quest’ultimo si rifiuterà di collaborare con Genny che si ritroverà costretto ad utilizzare altri metodi per reperire un grosso carico di cocaina.

Intanto, secondo le anticipazioni sulla seconda puntata di Gomorra 5, i fratelli Levante vorranno vendicare la morte dei loro genitori per mano di Gennaro Savastano e così si alleeranno con Vincenzo Garignano detto O’Galatommo per sconfiggere il figlio di don Pietro. In primis, i Levante e i loro nuovi alleati attaccheranno i capi-piazza di Secondigliano che non vorranno tradire il personaggio interpretato da Salvatore Esposito. Nel frattempo, ‘O Munaciello cercherà di calmare gli animi per evitare che questa guerra diventi sanguinosa come le precedenti. Genny intanto, sarà pronto ad una contromossa che i suoi nemici non avranno previsto. Nel frattempo però Ciro tornerà nella città di Napoli e radunerà alcuni dei suoi vecchi amici per far recapitare un messaggio a Genny.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Gomorra 5, ma qual è il cast completo? Nell’ultima stagione non mancano Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano e Marco D’Amore in quelli del redivivo Ciro Di Marzio, sempre più “Immortale”. Presenti anche Ivana Lotito nei panni di Azzurra, che abbandonata da Genny farà di tutto per tenere il piccolo Pietro al sicuro, lontano da suo padre e da tutto ciò che rappresenta, e Arturo Muselli che torna a interpretare Enzo Sangue Blu, l’ex re di Forcella divorato dai sensi di colpa per aver visto troppi compagni morire per colpa sua. Tante anche le new entry: Domenico “Mimmo” Borrelli è Don Angelo detto ‘O Maestrale, il feroce boss di Ponticelli che si rivelerà fondamentale per la guerra di Genny contro i Levante e per permettergli di riprendersi Secondigliano. Tania Garribba interpreta invece Donna Luciana, la moglie di ‘O Maestrale, donna dal carattere feroce al pari del marito e un’intelligenza astuta e raffinata. Nei panni di ‘O Munaciello, uno dei capipiazza di Secondigliano, entra nel cast anche Carmine Paternoster. E ancora Antonio Ferrante e Nunzia Schiano, a interpretare rispettivamente Vincenzo Garignano detto ‘O Galantommo, anziano boss di un piccolo paese alle pendici del Vesuvio, e Nunzia, donna fiera e infaticabile, da quasi cinquant’anni sua devota moglie.