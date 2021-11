Gomorra 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, venerdì 19 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Atlantic (canale 110 del telecomando Sky) e Sky Cinema 1 va in onda la prima puntata di Gomorra 5, l’ultimo atto della serie tv conosciuta in tutto il mondo. La regia è divisa tra Marco D’Amore (attore che interpreta Ciro) e Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. D’Amore dirige i primi 5 episodi e il nono, Cupellini il 6, il 7, l’8 e il 10. Entrambi sono anche supervisori artistici. Ma vediamo le anticipazioni sulla prima puntata.

Trama prima puntata

Nel primo episodio si ripartirà dal finale della quarta stagione, Genny Savastano ha fatto uccidere Donna Patrizia, reggente di Secondigliano, braccio destro prima del padre Pietro Savastano e poi suo, perché non si fidava più di lei. Inizialmente aveva cercato di creare con lei una sorta di accordo per mantenere la pace sul territorio. Dopo l’assassinio, è stato costretto a nascondersi in un bunker sotterraneo, lontano dalla moglie e dal figlio. Nel capitolo conclusivo della serie, Napoli è in macerie dopo lo scontro tra Levante e Patrizia. E l’unico alleato di Genny sarà Don Angelo (detto ‘o Maestrale), la new entry di questa stagione, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e sarà all’ultimo sangue. Si ripartirà anche da una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. Quindi si riprenderà dal finale della quarta stagione e dal film L’Immortale.

Il secondo episodio della quinta (5) ed ultima stagione di Gomorra partirà dall’incontro tra Genny e Ciro. Non sarà un incontro nostalgico tra vecchi amici. Nel dettaglio verranno raccontate emozioni e limiti dei due personaggi. Genny è rimasto scottato dal non ritorno di Ciro a Napoli, si sente tradito e lasciato solo. Ciro Di Marzio ha provato a rifarsi una vita ma i vecchi fantasmi sono tornati a tormentarlo e lui rimane per sempre l’immortale. Un secondo episodio che sarà un punto di partenza per l’intera stagione. I due personaggi daranno inizio a un duello e a una faida senza precedenti ma soprattutto all’ultimo sangue.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Gomorra 5, ma qual è il cast completo? Nell’ultima stagione non mancano Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano e Marco D’Amore in quelli del redivivo Ciro Di Marzio, sempre più “Immortale”. Presenti anche Ivana Lotito nei panni di Azzurra, che abbandonata da Genny farà di tutto per tenere il piccolo Pietro al sicuro, lontano da suo padre e da tutto ciò che rappresenta, e Arturo Muselli che torna a interpretare Enzo Sangue Blu, l’ex re di Forcella divorato dai sensi di colpa per aver visto troppi compagni morire per colpa sua. Tante anche le new entry: Domenico “Mimmo” Borrelli è Don Angelo detto ‘O Maestrale, il feroce boss di Ponticelli che si rivelerà fondamentale per la guerra di Genny contro i Levante e per permettergli di riprendersi Secondigliano. Tania Garribba interpreta invece Donna Luciana, la moglie di ‘O Maestrale, donna dal carattere feroce al pari del marito e un’intelligenza astuta e raffinata. Nei panni di ‘O Munaciello, uno dei capipiazza di Secondigliano, entra nel cast anche Carmine Paternoster. E ancora Antonio Ferrante e Nunzia Schiano, a interpretare rispettivamente Vincenzo Garignano detto ‘O Galantommo, anziano boss di un piccolo paese alle pendici del Vesuvio, e Nunzia, donna fiera e infaticabile, da quasi cinquant’anni sua devota moglie.