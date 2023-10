Godzilla II – King of the Monsters: trama, cast e streaming

Stasera, giovedì 12 ottobre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Godzilla II – King of the Monsters, film del 2019 diretto da Michael Dougherty. La pellicola, sequel del film del 2014 Godzilla, è interpretata da Kyle Chandler, Vera Farmiga, Ken Watanabe, Bradley Whitford, Charles Dance, Millie Bobby Brown, O’Shea Jackson Jr., Sally Hawkins, Thomas Middleditch, Zhang Ziyi, Aisha Hinds, Anthony Ramos e David Strathairn; gli unici attori a far ritorno dal film precedente sono Hawkins, Watanabe e Strathairn. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La paleobiologa Emma Russell lavora per l’organizzazione cripto-zoologica Monarch per rintracciare e studiare i titani, giganteschi mostri simili a divinità che un tempo dominavano la Terra. Lei e sua figlia Madison assistono alla nascita di una larva gigante soprannominata Mothra. Emma calma la creatura con il dispositivo ORCA che è in grado di emettere frequenze che solo i titani possono ascoltare. Mothra diventa docile, finché un’organizzazione di eco-terroristi, guidata da Alan Jonah, attacca il sito e rapisce sia Emma che Madison. Mothra riesce a fuggire e a formare un bozzolo sotto una cascata.

Gli scienziati e i soldati della Monarch, guidati da Ishirō Serizawa e Vivienne Graham, mettono in contatto Mark, l’ex marito di Emma, per rintracciare lei e la figlia. Mark che è stato il progettista del prototipo dell’Orca è il solo che può trovarla e distruggerla, poiché è diventata un’arma che potrebbe controllare i titani come Godzilla. Mark, tuttavia, intende seguire il gruppo solo per ritrovare la sua famiglia e del resto non gli importa. Il team porta Mark alla base in elicottero, dove è aggiornato con suo sommo terrore che oltre a Godzilla, sono stati identificati altri diciassette titani dormienti sotto la crosta terrestre e che forse sono anche di più. Ishirō Serizawa e la dottoressa Vivienne spiegano che i governi del mondo li vorrebbero uccidere, poiché li ritengono delle pericolose minacce per la popolazione, ma loro sono convinti che alcuni di questi titani siano benevoli e che potrebbero difendere la vita sul pianeta. Il team giunge infine a Castel Bravo, una base segreta situata nelle Bermuda, che ha il compito di monitorare costantemente Godzilla. Degli scossoni improvvisi mettono in allarme la base. Esaminando i computer, gli scienziati scoprono che Godzilla dà segni di agitazione. I militari si preparano ad attaccarlo, ma Mark li ferma poiché è sicuro che questo farebbe solo infuriare il gigantesco titano. Disattivando le armi il team apre gli sportelli della base per far capire a Godzilla che non sono una minaccia. Nelle profondità marine la criniera ossea di Godzilla manda forti bagliori blu. La dottoressa Vivienne comprende che quelli sono segnali intimidatori ma capisce subito che non sono rivolti a loro. Godzilla con uno scatto si allontana dalla base. Mark esaminando le cartine, capisce che Godzilla ha lasciato il suo terreno di caccia perché si sente minacciato e che ora si sta dirigendo nel punto dove avverte la minaccia.

Godzilla II – King of the Monsters: il cast

Abbiamo visto la trama di Godzilla II – King of the Monsters, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kyle Chandler: Mark Russell

Vera Farmiga: dott.ssa Emma Russell

Ken Watanabe: dott. Ishiro Serizawa

Bradley Whitford: dott. Rick Stanton

Charles Dance: col. Alan Jonah

Millie Bobby Brown: Madison Russell

O’Shea Jackson Jr.: agente Jackson Barnes

Aisha Hinds: colonnello Diane Foster

David Strathairn: ammiraglio William Stenz

Sally Hawkins: dott.ssa Vivienne Graham

Zhang Ziyi: dott.ssa Ilene Chen / dott.ssa Ling Chen

Joe Morton: dott. Houston Brooks

CCH Pounder: senatrice Williams

Thomas Middleditch: Sam Coleman

Elizabeth Ludlow: tenente Lauren Grffin

Anthony Ramos: sergente Anthony Martinez

Jonathan Howard: Asher

Streaming e tv

Dove vedere Godzilla II – King of the Monsters in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 12 ottobre 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.