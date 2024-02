Gli spietati: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 10 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Gli spietati (Unforgiven), film western del 1992 diretto, prodotto ed interpretato da Clint Eastwood e vincitore del Premio Oscar al miglior film 1993. Oltre allo stesso Eastwood, i protagonisti sono Morgan Freeman, Gene Hackman e Richard Harris. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Big Whiskey, Wyoming, 1880. Dalilah Fitzgerald, una prostituta, viene sfregiata al volto da un teppista noto come Quick Mike, giunto al bordello in compagnia di un giovane amico, Davey Bunting. Mentre il criminale sostiene che la donna ha tentato di derubarlo, un’altra prostituta afferma che il gesto è dovuto al fatto che la ragazza lo avrebbe deriso nel vederlo spogliato. Lo sceriffo del posto, Little Bill Daggett, un ex pistolero tanto irreprensibile e ligio alla legge quanto duro e prevaricatore, dai metodi spesso alquanto spicci e violenti, impone al bandito di risarcire il titolare del bordello con cinque cavalli, e al suo amico con due, per compensarlo della futura mancanza di introiti a causa del fatto che la sua prostituta, ormai sfregiata, non sarà più appetibile per i clienti. In primavera i due tornano in paese con i cavalli pattuiti, e Davey porta con sé anche la miglior giumenta del branco per farne dono a Delilah; offese, le prostitute li aggrediscono e li cacciano via.

Le prostitute non sono comunque soddisfatte del risarcimento e, capeggiate da Alice, decidono di mettere una ricompensa di 1 000 dollari per l’uccisione dei due banditi, senza curarsi del fatto che in realtà uno dei due non solo è del tutto innocente ma ha addirittura salvato la ragazza fermando l’amico. Lo sceriffo non approva la decisione delle ragazze, impedendo loro di mettere una vera e propria “taglia” ma loro aggirano il divieto facendo mettere in giro la voce della ricompensa, che a loro sembra il solo modo per vedere fatta giustizia.

In seguito all’offerta si presenta in paese una vecchia conoscenza dello sceriffo, Bob l’Inglese, uno spavaldo e ormai anziano bounty killer inglese che viaggia insieme a un curioso biografo personale di nome Beauchamp. L’inglese intimidisce uno degli aiutanti di Little Bill, rifiutandosi di consegnargli le proprie armi come imposto da un’ordinanza, ma viene ben presto scoraggiato e scacciato dal paese dallo sceriffo stesso, che prima di cacciarlo gli infligge un brutale pestaggio pubblico, seguito da una notte in cella (durante la quale scredita la sua carriera da pistolero infallibile, raccontando a Beauchamp di come Bob uccise goffamente e in preda a una sbronza un rivale indifeso, e per un futile motivo di donne). Caricato su un carro con ancora le manette addosso, Bob l’Inglese viene condotto fuori città ed esce di scena ferito nell’orgoglio, maledicendo Little Bill Daggett e l’intera città, prostitute comprese.

Gli spietati: il cast

Abbiamo visto la trama de Gli spietati, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Clint Eastwood: William “Will” Munny

Gene Hackman: Little Bill Daggett

Morgan Freeman: Ned Logan

Richard Harris: Bob “l’inglese”

Jaimz Woolvett: Schofield Kid

Saul Rubinek: Beauchamp

Frances Fisher: Strawberry Alice

Anthony James: Skinny Dubois

Anna Thomson: Dalilah Fitzgerald

David Mucci: Quick Mike

Rob Campbell: Davey

Tara Dawn Frederick: Little Sue

Jefferson Mappin: vice sceriffo Fatty Rossiter

Streaming e tv

Dove vedere Gli spietati in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 10 febbraio 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming su Mediaset Infinity.