Giustizia privata: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 8 aprile 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Giustizia Privata (Law Abiding Citizen), film del 2009 diretto da F. Gary Gray ed interpretato da Gerard Butler e Jamie Foxx. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Clyde Shelton è un ingegnere che lavora per il governo americano, ma ha deciso di licenziarsi per stare con la sua famiglia. La sua vita viene sconvolta quando due criminali irrompono nella sua casa tramortendolo con una mazza da baseball e, dopo averlo immobilizzato, uno dei due stupra e uccide la moglie Clara e la figlioletta Daisy mentre l’altro assiste impotente. I malviventi vengono catturati grazie all’identificazione di Shelton, che fornisce al procuratore Nick Rice tutti gli elementi possibili, ma durante il processo Rice preferisce patteggiare pur di vincere la causa, accettando la pena di morte per Ames (l’uomo che aveva assistito impotente) ma lasciando libero dopo soli tre anni di carcere Clarence Darby, l’assassino materiale. Fuori dal tribunale, Darby stringe la mano di Rice per sbeffeggiarlo, mentre Shelton da lontano nota la scena e, equivocando, mette in dubbio l’integrità del procuratore, pensando che questi abbia messo in atto un complotto con Darby e il giudice. Rice, ignaro di ciò, torna a casa dalla moglie incinta.

Dieci anni dopo arriva il giorno dell’esecuzione di Ames e Rice preferisce assistere alla pena capitale invece che al saggio di violoncello della figlia. Inaspettatamente l’iniezione letale avviene con un composto corrosivo e il giustiziato muore atrocemente. La polizia si mette alla ricerca di Darby, dato che trovano su un flacone una frase detta spesso dall’uomo, il complice omicida di dieci anni prima. Darby viene immobilizzato da Shelton travestito da poliziotto con della tetradotossina nascosta nella sua pistola, un veleno che paralizza solo il corpo lasciando intatte le funzioni cerebrali; lo porta quindi in una delle sue proprietà, dove lo tortura somministrandogli una soluzione salina e dell’adrenalina in vena, facendo in modo di non fargli perdere i sensi affinché egli provi tutta la paura e il dolore possibile.

Giustizia privata: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Giustizia privata, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jamie Foxx: Nick Rice

Gerard Butler: Clyde Shelton

Colm Meaney: Detective Dunnigan

Bruce McGill: Jonas Cantrell

Leslie Bibb: Sarah Lowell

Michael Irby: Detective Garza

Regina Hall: Kelly Rice

Christian Stolte: Clarence Darby

Viola Davis: Sindaco

Gregory Itzin: Direttore Iger

Michael Kelly: Bray

Brooke Stacy Mills: Clara Clyde

Ksenia Hulayev: Daisy Clyde

Josh Stewart: Rupert Ames

Annie Corley: Giudice Laura Burch

Richard Portnow: Bill Reynolds

Roger Bart: Brian Bringham

Streaming e tv

Dove vedere Giustizia privata in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 8 aprile 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.