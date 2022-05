Giustizia per tutti streaming e diretta tv: dove vedere la terza e ultima puntata

Stasera, martedì 31 maggio 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata di Giustizia per tutti, serie TV con protagonista è Raoul Bova, che interpreta un fotografo stimato, Roberto, accusato dell’omicidio di sua moglie. Beatrice lavorava come avvocato presso uno studio prestigioso di Torino ed è stato suo marito a trovarla senza vita, contaminando la scena del crimine e per questo unico sospettato. Per questo viene arrestato e, dopo dieci anni di prigione durante i quali ha studiato giurisprudenza, Roberto nota un dettaglio sfuggito a tutti gli altri e per questo riesce a far riaprire il suo caso. Viene seguito da un’avvocato brillante, Victoria Bonetto, che cercherà di riabilitare il suo nome, mentre il fotografo è costretto a relazionarsi con un mondo diverso ed una figlia che non lo conosce più. Ma dove vedere Giustizia per tutti in diretta TV e live streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

La fiction va in onda in prima serata, a partire dalle ore 21:40, su Canale 5 il mercoledì o martedì per tre settimane consecutive. Per seguire Giustizia per tutti in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando, oppure al tasto 505 per la versione HD. Avete un abbonamento alla pay-tv di Sky? Canale 5 è disponibile al tasto 105 in quel caso.

Giustizia per tutti streaming

Ma non solo TV. Giustizia per tutti va in onda su Canale 5, ma è trasmesso anche via streaming tramite MediasetPlay. La piattaforma è disponibile gratuitamente a tutti gli utenti, previa registrazione che può avvenire anche semplicemente tramite Facebook o Google. Una volta effettuato il login, sia tramite desktop che via app, è possibile selezionare la fiction oppure il canale in diretta streaming tramite il menù a tendina. E non è tutto. Grazie alla funzione on demand, MediasetPlay consente di recuperare anche gli episodi già andati in onda in un secondo momento.