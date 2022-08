Giù la testa: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 27 agosto 2022, va in onda Giù la testa su Rai 3. Il film è uscito nel 1971 con la regia di Sergio Leone e fa parte della trilogia del tempo. Si tratta della seconda pellicola, preceduta da C’era una volta il West e seguita da C’era una volta in America. Ecco qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Giù la testa è ambientato in Messico nel 1913 durante la rivoluzione. Juan Miranda guida un gruppo di banditi tra cui ci sono anche i suoi sei figli. Durante l’assalto ad una diligenza, si scontrano con John Mallory e Miranda pensa di proporgli un’alleanza considerando il suo talento. In un primo momento Mallory rifiuta perché lavora per altri, ma poi decide di accettare e si mette in fuga. Si ritrovano a Mesa Verde, dove entrambi partecipano ad una riunione di rivoluzionari. Il loro intento è quello di far fuori il nuovo dittatore.

Giù la testa: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, passiamo al cast. A guidare Giù la testa c’è Rod Steiger. Ecco l’elenco degli attori e dei rispettivi personaggi:

Rod Steiger: Juan Miranda

James Coburn: John H. “Sean” Mallory

Romolo Valli: dottor Villega

Maria Monti: Adelita

Rik Battaglia: Santerna

Franco Graziosi: governatore Jaime

Antoine Saint-John: Günther Reza

Vivienne Chandler: Coleen, fidanzata di John

David Warbeck: Nolan, amico di John

Giulio Battiferri: Miguel

Poldo Bendandi: rivoluzionario

Roy Bosier: proprietario terriero in diligenza

Giovanni Federico: americano in diligenza

Amato Garbini: primo poliziotto in treno

Michael Harvey: Yankee, autista di diligenza

Conrado San Martín: secondo autista di diligenza

Amelio Perlini: Peon

Streaming e TV

Dove vedere Giù la testa in diretta TV e live streaming? Il film, come abbiamo già detto, va in onda in prima serata venerdì 19 agosto 2022 alle ore 21:20 su Rai 3. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD. Chi invece vuole seguire le avventure dei moschettieri in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, sia via desktop che tramite app.