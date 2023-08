Giovanna d’Arco: trama, cast e streaming del film su La7

Giovanna d’Arco è il film in onda questa sera, mercoledì 30 agosto 2023, alle ore 21.15 su La7. Si tratta di un film del 1999 diretto da Luc Besson. Protagonisti sono Milla Jovovich e Dustin Hoffman. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Nel modesto villaggio di Domrémy nel ducato di Lorena vive la piccola Giovanna, una bambina devota e amabile. La vita della bambina cambia improvvisamente con lo scoppio della guerra dei Cento Anni, quando un manipolo di soldati inglese assale e distrugge il villaggio e Giovanna assiste all’uccisione allo stupro della sua sorella maggiore per mano di un invasore. Tempo dopo, Giovanna (Mila Jovovich) è ormai una donna ma non può dimenticare l’atroce sorte della sorella, per la quale non riesce a trovare né conforto né una spiegazione.

Giovanna nutre un odio profondo contro gli inglesi, e chiede udienza al delfino Carlo VII (John Malcovich) per convincerlo che Dio le risparmiò la vita, poiché lei è destinata a sconfiggere gli invasori e a permettere l’incoronazione del legittimo erede nella Cattedrale di Reims. Dal momento che la donna sembra ispirare il popolo, la suocera del delfino le concede di recarsi a Orleans con una truppa francese per infliggere una sconfitta agli invasori.

Il suo odio così puro e radicato incita i soldati alla lotta e ispira i commilitoni, che a loro volta riversano l’adrenalina nella battaglia e liberano la città. Il popolo francese acclama Giovanna come salvatrice e la donna riceve richieste da tutte le città assediate, affinché le liberi dagli oppressori stranieri. Approfittando del clamore che Giovanna genera nella folla, i Valois riescono a legittimare l’incoronazione di Carlo VI che diventa re di Francia. La foga dell’eroina, tuttavia, rischia di compromettere i piani politici dei reali e nessuno può ostacolare la corona neppure se dedito ad una nobile causa…

Giovanna d’Arco: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Milla Jovovich, Dustin Hoffman, Faye Dunaway, John Malkovich, Tchéky Karyo, Vincent Cassel, Pascal Greggory, Gina McKee, Philippe Du Janerand, David Gant, Andrew Birkin, Timothy West, Jane Valentine. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Milla Jovovich: Giovanna d’Arco

John Malkovich: Carlo VII di Francia

Faye Dunaway: Iolanda di Aragona

Dustin Hoffman: La Coscienza

Pascal Greggory: Giovanni II d’Alençon

Vincent Cassel: Gilles de Rais

Tchéky Karyo: Jean de Dunois

Desmond Harrington: Jean d’Aulon

Timothy West: Pierre Cauchon

