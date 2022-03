Giochi di potere: trama, cast, trailer e streaming del film su La7

Questa sera, lunedì 28 marzo 2022, alle ore 21.15 su La7 va in onda il film Giochi di potere, pellicola del 2018 diretta da Per Fly. Il film ha per protagonisti Theo James e Ben Kingsley e si ispira a Backstabbing for Beginners: My Crash Course in International Diplomacy, libro di memorie di Michael Soussan. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Giochi di potere? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film racconta la storia di Michael (Theo James), un giovane idealista che ottiene il lavoro dei suoi sogni alle Nazioni Unite come coordinatore del programma “Oil for Food”. Ma a volte i sogni nascondono una cruda e sconfortante realtà. Tacere o raccontare quello che non avrebbe mai dovuto scoprire, mettendo a repentaglio tutto, persino la propria vita e quella della donna che ama?

Michael si ritrova in un Iraq che, nell’atmosfera già tesa del dopoguerra, è assediato da agenti del governo e da paesi avidi di potere attratti come squali dalle sue riserve di petrolio. Michael cercherà risposte nell’unica persona di cui è convinto di potersi fidare, Pasha (Ben Kingsley), suo capo ed esperto diplomatico. Ma quanto più inizia a scoprire i dettagli, più comincerà ad affacciarsi il sospetto che si tratti di una cospirazione ad alti livelli. L’unica via di uscita sarà quella di denunciare tutto, mettendo a rischio la sua vita, la carriera del suo mentore e la vita della donna curda di cui è innamorato.

Giochi di potere: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Giochi di potere? La regia è di Per Fly. Nel cast troviamo Theo James, Ben Kingsley, Jacqueline Bisset, Rossif Sutherland, Rachel Wilson, Brian Markinson, Belçim Bilgin, Daniela Lavender, Aidan Devine, Mishu Vellani. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Theo James: Michael Sullivan

Ben Kingsley: Pasha

Jacqueline Bisset: Christina Dupre

Belçim Bilgin: Nashim Hosseimi

Rossif Sutherland: Trevor

Rachel Wilson: Lily

Brian Markinson: Rasnetsov

Daniela Lavender: Ruth Zekra Kal

Aidan Devine: Justin Cutter

Peshang Rad: Hassan

Hattie Kragten: Kate

Trailer

Di seguito il trailer del film stasera su La7.

Streaming e tv

Dove vedere Giochi di potere in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 28 marzo 2022 – alle ore 21,20 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.