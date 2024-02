Giletti torna in Rai: “Ho invitato Fazio ma non mi ha neanche risposto”

Massimo Giletti si appresta a tornare in Rai: mercoledì 28 febbraio alle 21.30 condurrà su Rai 1 il programma-evento “La tv fa 70”, uno speciale sul 70esimo anniversario della nascita della televisione italiana.

Parteciperanno come ospiti, tra gli altri, Pippo Baudo, Amadeus, Carlo Conti, Antonella Clerici, Fiorello, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Giancarlo Magalli, Maria De Filippi, Renzo Arbore.

Non ci sarà invece Fabio Fazio, sebbene Giletti lo avesse invitato. “Lo avrei voluto nel programma – ha spiegato il conduttore durante la conferenza stampa di presentazione del programma – e gli ho scritto ma non ho mai avuto risposta. Questo mi ha deluso umanamente, ma lo posso capirlo: io e lui ci siamo confrontati in prima linea per molto tempo e ci sono state anche delle tensioni”.

“Penso che Fazio sia un personaggio molto importante per la storia della televisione – ha aggiunto Giletti – e mi sarebbe piaciuto raccontare la sua qualità e bravura. Questa è una mancanza che mi lascia perplesso e amareggiato”.

Che farò in Rai? “Ho un paio di progetti e poi il mio futuro si deciderà a maggio-giugno” è la risposta del conduttore, secondo cui il ritorno nella Tv di Stato non è un rivincita, ma significa per lui “riappropriarsi del luogo in cui sei nato”.

“La vita è questa”, ha concluso Giletti: “L’importante è avere un grande equilibrio dentro l’anima. Recuperare il silenzio. Ho ascoltato il consiglio di Minoli: stattene lontano per un po’. L’ho fatto”.

