Gigi uno come te… Ancora insieme: la scaletta del concerto di D’Alessio su Rai 1. Cantanti, ospiti, ordine di uscita, esibizione

Gigi D’Alessio torna in Piazza del Plebiscito a Napoli con una serata esclusiva di grande musica, ospiti e sorprese. Gigi uno come te ancora insieme è lo spettacolo in onda su Rai 1 questa sera, 1 giugno 2023, alle ore 21.30, per uno show fatto di belle canzoni e tanti ospiti. Dopo il successo dello scorso anno, Gigi D’Alessio torna in prima serata su Rai 1 con un concerto e uno show all’insegna di musica e spettacolo, direttamente dalla sua Napoli, accompagnato da tanti altri colleghi e amici. Ma chi sono gli ospiti e qual è la scaletta di Gigi uno come te ancora insieme? Ecco tutte le informazioni.

Scaletta e ospiti

Ve lo diciamo subito: non è stata annunciata in anticipo la scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti. Ci saranno infatti molte sorprese. Vediamo chi sono gli ospiti annunciati: Biagio Antonacci, Elodie, Max Pezzali, Pio e Amedeo, Tananai, Lazza, Geolier, Serena Rossi, Alessandro Siani, LDA, Nino D’angelo, Enzo Gragnaniello, Clementino, Alex Britti, Ciccio Merolla, e altre straordinarie sorprese. Una serata eccezionale, che si tingerà d’azzurro nel luogo simbolo della città, per cantare insieme a Gigi le sue canzoni più amate e celebrare ancora una volta Napoli, in quest’anno così speciale per il capoluogo partenopeo.

Scaldato dal grande abbraccio dei suoi fan, D’Alessio alternerà racconti e note, sorprese e risate, in uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, insieme a tanti amici artisti accorsi da tutta Italia per affiancarlo sul palco. Dopo questo suo grande concerto, Gigi D’Alessio ripartirà con il suo tour estivo che si chiuderà al Mediolanum Forum a Milano il prossimo 4 ottobre. “È un vero onore per me potere replicare la magia vissuta già lo scorso anno in questa piazza, il cuore pulsante della mia città, in occasione dei trent’anni della mia carriera, ma questa volta sarà una festa ancora più grande”, ha raccontato D’Alessio. Sarà anche un’occasione in più per festeggiare il Napoli, vincitore dello scudetto, squadra di cui D’Alessio è grande tifoso. Lo scorso anno l’evento Gigi uno come te fu l’occasione per festeggiare i 30 anni di carriera del cantante partenopeo.

In scaletta tanti incredibili duetti per ripercorrere i grandi successi di D’Alessio e non solo, da “Quanti amori”, “Una magica storia d’amore”, “Mon amour”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a “Buongiorno”, medley tutti da cantare e ballare, e omaggi alla grande musica partenopea. Non mancherà poi un momento per festeggiare il recente scudetto con l’incursione sul palco del Presidente Aurelio De Laurentiis e i campioni della squadra del Napoli Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Simeone.

Gigi uno come te… Ancora insieme: quante puntate

Quante puntate sono previste per Gigi uno come te? Si tratta di uno show unico, un concerto evento previsto in onda su Rai 1 questa sera, 1 giugno 2023. Non è quindi un nuovo programma televisivo, ma una serata unica di grande musica e spettacolo con tanti ospiti.