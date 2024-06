Gigi D’Alessio, chi è la fidanzata e i figli: la vita privata del cantante ospite a Domenica In

Gigi D’Alessio è ospite questo pomeriggio per l’ultima puntata di Domenica In. Il cantante ha lanciato il suo nuovo album, Fra, e il 13 giugno sarà protagonista su Rai 1 con lo show Gigi, uno come te – L’emozione continua. Ma qual è la vita privata del cantante napoletano? La fidanzata e i figli?

L’attuale fidanzata di Gigi D’Alessio si chiama Denise Esposito, avvocata napoletana 26 anni più giovane di lui. Insieme hanno avuto di recente un figlio, Francesco. Per Gigi si tratta del quinto figlio. Gigi D’Alessio è anche nonno di tre nipoti, figli di Claudio: Noemi, nata nel 2007, Sofia, nel 2020 e Giselle nel 2021.

D’Alessio ha avuto altre tre donne importanti nella sua vita. La prima è stata Carmela Barbato: i due si sono sposati nel 1986, anno in cui è nato il primo figlio della coppia, Claudio. Nel 1992 è arrivata Ilaria e poi, nel 2003 Luca, che si è fatto conoscere nel mondo della musica partecipando ad Amici e poi a Sanremo. La separazione tra i due è arrivata nel 2006, quando divenne nota era la relazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: i due si erano conosciuti nel 2002, ma l’amore nacque tre anni dopo e, oltre che per la circostanza del matrimonio con la moglie ormai al capolinea, sollevò clamore pure per via della differenza di età.

I due si sono conosciuti nel 2002, quando la Tatangelo aveva 15 anni, risultando vincitrice di Sanremo nella categoria Giovani. Nonostante le difficoltà iniziali, il loro rapporto è diventato sempre più importante fino alla nascita del figlio Andrea, nel 2010. Si sono inizialmente separati nel 2017, per poi tornare insieme. Due anni dopo, però, nel marzo 2020, l’addio definitivo: “Non stiamo più insieme da un po’” hanno scritto Anna e Gigi nella nota pubblicata congiuntamente nelle Stories di Instagram: “Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”.

Denise Rosy Esposito è nata a Napoli il 19 novembre del 1992. Cresciuta nella zona del Vomero, Denise Esposito non fa parte del mondo dello spettacolo e ha conosciuto Gigi D’Alessio nel 2020 a Capri, in occasione di un suo concerto. A presentarli è stata un’amica di entrambi, mentre la relazione sarebbe stata ufficializzata nel dicembre di quell’anno. Circa un anno dopo, il 24 gennaio 2022, la donna ha dato alla luce il suo primo figlio, il quinto del cantante, Francesco. Il cantante, infatti, ha avuto tre figli, Claudio, Ilaria e Luca, con la prima moglie Carmela Barbato e un altro bambino, Andrea, frutto della relazione con la collega Anna Tatangelo.