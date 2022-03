Chi è Gianmarco Onestini, il Secchione de La Pupa e il Secchione 2022

Chi è Gianmarco Onestini, il concorrente che partecipa come secchione a La Pupa e il Secchione 2022? Il programma, in onda dal 2006, torna in prima serata su Italia 1 con un cast ricchissimo che spazia anche tra concorrenti VIP. Ma cosa sappiamo su Gianmarco Onestini? Quanti anni ha e perché è famoso? Scopriamo tutto sul suo conto.

Chi è Gianmarco Onestini: età, programmi, Instagram

In molti avranno già associato Gianmarco Onestini a suo fratello Luca, volto ben noto ai telespettatori di casa Mediaset poiché è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne più popolari e in più ha avuto una tormentata storia d’amore con Soleil Sorge. Che, tra l’altro, è stata scelta da Barbara d’Urso come opinionista de La pupa e il secchione 2022. Luca Onestini infatti ha partecipato anche al Grande Fratello Vip 2017 e, in quell’occasione, suo fratello Gianmarco ha preso le difese di Luca in diretta televisiva. Seguitissimo sui social con oltre 192mia follower, Gianmarco Onestini ha 25 anni ed è nato a Bologna. Attualmente vive a Madrid e, oltre a studiare Giurisprudenza, è anche un modello ed influencer. Nel 2019 ha partecipato all’edizione spagnola del Grande Fratello, dopodiché ha sperimentato un altro reality Il Tiempo del Descuento dove viene proclamato vincitore. Nel 2021 invece ha partecipato alla versione spagnola de L’isola dei famosi. Per questo La pupa e il secchione 2022 non lo spaventa, perché non è il suo primo reality.

Streaming e TV

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2022? Il programma arriva in prima serata, a partire dalle 21:20, su Italia 1 ogni martedì. La prima puntata è andata in onda martedì 15 marzo 2022 e, per la prima volta, alla conduzione figura Barbara d’Urso. Per seguire in diretta televisiva il programma, che quest’anno si tinge di note da reality show, bisognerà sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 506 per la versione HD sui vecchi decoder. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere via desktop a MediasetPlay, oppure scaricare l’App che consente di seguire da smartphone e tablet le puntate in onda. Chi invece vuole recuperare la messa in onda delle puntate precedenti, può farlo sempre tramite MediasetPlay grazie alla funzione on demand.