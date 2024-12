GialappaShow 2024: le anticipazioni, i comici e gli ospiti di oggi, 2 dicembre

Questa sera, lunedì 2 dicembre 2024, alle ore 21,30 su Tv8 e Sky Uno va in onda una nuova puntata di GialappaShow 2024, lo show comico con la Gialappa Band e il Mago Forest. In ogni puntata ci sarà una co-conduttrice diversa. Tanti i comici che si alterneranno nel corso dell’ora e mezza del programma, tra sketch, parodie e commenti ironici, nel pieno stile della Gialappa. Vediamo le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, cast, comici, ospiti, conduttrice

Questa settimana, al fianco dell’incontenibile Mago Forest, c’è l’attrice Serena Rossi, nota al pubblico televisivo per “Mina Settembre” (tra le fiction più amate della nostra televisione).

La divertente serata si apre con una sigla che vede il cast cimentarsi in un medley dei più grandi successi degli Abba, la band svedese di brani celeberrimi come “Dancing Queen”, “Mamma Mia” e “Waterloo”. L’ospite musicale della serata è la cantante Fiorella Mannoia, che si unisce alla Annalaisa di Brenda Lodigiani per un duello ironico fatto di botta e risposta taglienti. Successivamente la Mannoia si esibisce con i Neri per Caso e Matilde Ferrari, alias Plastica, sulle note di “Soldi” di Mahmood. I Neri per Caso accompagnano Serena Rossi in una rivisitazione di “Human Nature” di Michael Jackson e duettano con Plastica in “Who Are You” degli Who.

Brenda Lodigiani indossa pure i panni della briffatrice Miriam, che regala al pubblico una serie di sketch spassosi interagendo con ospiti come gli attori Salvatore Esposito e Valentina Lodovini. Il cast fisso dello show è ricco di volti noti della comicità italiana e comprende, tra gli altri: Max Giusti, Stefano Rapone, Ubaldo Pantani, Gigi e Ross, Herbert Ballerina, Alessandro Betti, Toni Bonji e Marcello Cesena e Simona Garbarino con l’immancabile “Sensualità a corte”.

Istituzionali i filmati commentati dalla Gialappa’s Band (Giorgio Gherarducci e Marco Santin), che strappano risate con le loro pungenti osservazioni su vodcast diventati virali, programmi televisivi e partite di calcio internazionale: il tutto con lo spirito dissacrante dei “Gialappi”.

Streaming e tv