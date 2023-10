Gialappa’s Show: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Gialappa’s Show, la seconda edizione del programma di Tv8 con la Gialappa’s Band e il Mago Forest? Il programma va in onda ogni lunedì sera, dal 16 ottobre 2023, alle ore 21.30. Non è al momento noto quante puntate sono previste. Se sarà come lo scorso anno, saranno in tutto otto. Lo show inoltre tornerà in primavera. Vediamo insieme la programmazione completa (attenzione potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: 16 ottobre 2023

Seconda puntata: 23 ottobre 2023

Terza puntata: 30 ottobre 2023

Quarta puntata: 6 novembre 2023

Quinta puntata: 13 novembre 2023

Sesta puntata: 20 novembre 2023

Settima puntata: 27 novembre 2023

Ottava puntata: 4 dicembre 2023

Streaming e diretta tv