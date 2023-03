GF Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sorpresi a fare sesso nella casa

Nonostante le critiche che stanno investendo il Grande Fratello Vip e i ripetuti richiami in termini di maleducazione dei concorrenti, non cambia la linea trash del programma targato Mediaset.

Proprio questa mattina, infatti, Oriana Marzoli e Milena Miconi hanno raccontato agli altri gieffini di aver visto Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi fare sesso nella casa. A quanto pare, la crisi tra i due è stata superata. C’era chi, addirittura, parlava su Twitter di molestie nei confronti dell’influencer da parte del volto di Forum.

Oriana Marzoli e Milena sono arrivate in giardino sparando la notizia inaspettata: “Edoardo e Antonella ieri sera… Che ridere! Come “che hanno fatto”? Hanno fatto l’amore! Oriana mi ha urlato di guardare e io mi sono alzata. No vabbè, nella stanza rossa. Con le luci accese, sotto la coperta… I movimenti erano una cosa… Sta coperta che faceva…”.

Non sono mancati i commenti e le risate dei presenti. Luca Onestini si è rivolto ad Oriana Marzoli, con una domanda precisa: “Amore, ma il voto da quello che hai visto?”. La risposta è stata: “Troppo veloce”, suscitando l’ilarità dei presenti.