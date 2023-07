Georgetown: trama, cast, storia vera e streaming del film su Rai 3

Questa sera, mercoledì 19 luglio 2023, alle ore 21.20 su Ria 3 va in onda il film Georgetown, pellicola del 2019 diretta da Christoph Waltz, al suo debutto alla regia. Il film, scritto da David Auburn, è basato sull’articolo del New York Times Magazine The Worst Marriage in Georgetown di Franklin Foer che racconta la vera storia dell’omicidio di Viola Herms Drath. Vediamo tutte le informazioni come la trama e il cast.

Trama: storia vera

Il film è basato su una storia vera e racconta di una coppia, formata da Ulrich Mott (Christoph Waltz), trent’anni più giovane di sua moglie, e dalla ricca vedova anziana Elsa Brecht (Vanessa Redgrave). Grazie a lei l’uomo ha conosciuto star e politici ed è entrato nell’alta società e nei migliori circoli. La coppia è nota per organizzare lussuosi eventi nella loro casa a Georgetown, divenendo due figure di spicco della mondanità di Washington DC. Quando l’anziana signora viene trovata morta, però, i sospetti ricadono immediatamente sul suo giovane coniuge, accusato di essere uno scalatore sociale e un omicida…

Georgetown: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Christoph Waltz, Vanessa Redgrave, Annette Bening, Corey Hawkins, Sergio Di Zio, Ron Lea, David Reale, Laura de Carteret, Victoria Snow, Paulino Nunes, Caroline Palmer. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Christoph Waltz: Ulrich Mott

Vanessa Redgrave: Elsa Brecht

Annette Bening: Amanda Brecht

Corey Hawkins: Daniel Volker

Laura de Carteret: Eleanor Price

Dan Lett: Robert Pearson

Richard Blackburn: Senatore Chuck Hagel

Kevin Jubinville: DeKalb

Noah Spitzer: Colin Fry

Saad Suddiqui: Zahari

Streaming e tv

Dove vedere Georgetown in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 19 luglio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Rai Play.