Genitori quasi perfetti: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 10 settembre 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno va in onda Genitori quasi perfetti, film italiano del 2019, diretto da Laura Chiossone. Il film è un adattamento dello spettacolo teatrale Palloncini di Gabriele Scotti e Gianna Coletti ed è stato distribuito nella sale dal 29 agosto 2019. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il compleanno di Filippo, il figlio di Simona, è alle porte e la donna decide di onorarlo con una piccola festa in casa. All’evento partecipano alcuni compagni di scuola, in compagnia dei loro genitori. Sarà un’occasione per i genitori per fare i conti con tristi luoghi comuni del vivere italiano, pregiudizi sui costumi, crisi personali e di coppia; oltre alla difficile gestione dell’essere e fare i genitori: una continua giostra tra l’annullamento della propria personalità e la consapevolezza di possedere anche una propria identità da gestire e una vita da vivere.

Genitori quasi perfetti: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Genitori quasi perfetti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anna Foglietta: Simona Riva

Paolo Calabresi: Aldo Luini

Lucia Mascino: Ilaria Luini

Marina Rocco: Sabrina

Elena Radonicich: Giorgia

Francesco Turbanti: Paolo Lanucci

Paolo Mazzarelli: Alessandro

Marina Occhionero: Luisa

Nicolò Costa: Filippo Riva

Streaming e tv

Dove vedere Genitori quasi perfetti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 10 settembre 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Sky Go.