Gangs of London, le anticipazioni della quarta puntata in onda il 27 luglio

Gangs of London, le anticipazioni della quarta puntata: la trama

Gangs of London è la nuova serie tv in onda su Sky Atlantic, descritta come la versione inglese di Gomorra, un’epopea criminale contemporanea che racconta una storia di vendetta e potere. La serie è già andata in onda nel Regno Unito, confermandosi un successo. La prima puntata è stata trasmessa in Italia non soltanto su Sky Atlantic, ma anche in chiaro su TV8. Dal secondo episodio, invece, la serie potrà essere seguita soltanto su Sky Atlantic e NOWTV, dunque con la tv a pagamento. Ma di cosa parla la quarta puntata, in onda lunedì 27 luglio 2020?

Tutto su Gangs of London: trama, cast, streaming, trailer

Gangs of London, le anticipazioni della quarta puntata

Secondo le anticipazioni di questa sera, Gangs of London è diviso in due parti. La prima, che corrisponde all’episodio 6, vede Sean intento a scoprire nuovi segreti riguardo suo padre, segreti che potrebbero sconvolgerlo. L’erede di Fill Wallace, nascosto in un bunker con la madre e il fratello, è costretto però ad affrontare la realtà, qualcuno vuole ucciderlo e forse è la stessa persona che ha ucciso a sangue freddo suo padre. Deve capire immediatamente chi ha inviato quella cameriera-killer a casa Wallace ed Elliot, che è sopravvissuto e si è ripreso, è pronto a tornare in azione, anche a costo di scontrarsi con Vicky Cheung. Intanto Alex scopre dal padre alcuni dettagli raccapriccianti. Che ruolo ha lui in tutta questa situazione? E deve informare Sean oppure tenere queste informazioni per sé?

Nell’episodio 7 di Gangs of London, il cerchio si stringe e Marian sparisce dalla circolazione, così come una grossa quantità di denaro che allerta Alex e suo padre. Chi ha avuto il coraggio di derubarli? Elliott mette insieme i pezzi e capisce che manca qualcuno all’appello, chi c’è sopra Kapadia? Chi guida i gruppi criminali di Londra? Asif Afridi sferra il suo attacco contro Lale.

Gangs of London vi aspetta su Sky Atlantic e Now Tv questa sera, lunedì 27 luglio 2020, in prima serata.

