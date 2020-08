Gangs of London 2: si farà la seconda stagione?

Questa sera, lunedì 3 agosto 2020, va in onda il finale di stagione di Gangs of London, la nuova serie televisiva portata in casa Sky Atlantic paragonata a una Gomorra internazionale, un’epopea criminale contemporanea che racconta una storia di vendetta e di potere. Andata già in onda nel Regno Unito, anche in Italia Gangs of London ha riscosso un meritato successo: la prima puntata è stata trasmessa anche in chiaro su TV8. Ma, dopo il finale della prima stagione, le domande sono tante, in primis la più importante: ci sarà una seconda stagione? Gangs of London è stato rinnovato per un secondo capitolo?

Gangs of London 2: si farà? Cosa sappiamo finora

I primi nove episodi di Gangs of London hanno ottenuto un forte riscontro, soprattutto nel Regno Unito dov’è andata in onda ad aprile 2020, mentre in Italia è arrivata soltanto a luglio per poi concludersi in questa prima settimana di agosto. Quello che sappiamo è che la serie tv è stata rinnovata per una seconda stagione. Il dramma però è capire quando questa andrà in onda. Causa Coronavirus, tantissime serie hanno dovuto rimandare la registrazione degli episodi. Anche per Gangs of London, quindi, la prossima stagione potrebbe arrivare in tv nel 2022. Le riprese infatti sono previste per il 2021. Come quest’anno, la messa in onda avverrà dapprima nel Regno Unito, dopodiché verrà trasmessa anche in Italia. Non è da escludere una contemporanea. Attualmente, Sky Atlantic non ha precisato se ci sarà un cambio di cast, se alcuni attori non torneranno o se ce ne saranno di nuovi. Gangs of London vi aspetta su Sky Atlantic e Now Tv questa sera, lunedì 3 agosto 2020, in prima serata con l’ultima puntata.

