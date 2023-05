Fuori dalla legge: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Fuori dalla legge è il film in onda questa sera, giovedì 25 maggio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di un avvincente thriller del 2021 con protagonista Bruce Willis, per la regia Mike Burns. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Fuori dalla legge? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Jack Harris (Bruce Willis), ex poliziotto di Detroit ora in pensione, aiuta una donna trovatasi nel posto sbagliato al momento sbagliato, diventando, così. involontaria testimone di un omicidio perpetrato da un agente che ha ucciso a sangue freddo uno spacciatore. Il crimine è stato immortalato in un video fatto con uno smartphone. Per salvarsi, i due dovranno affrontare gli uomini del dipartimento di polizia cittadino, corrotti fino al midollo.

Fuori dalla legge: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Bruce Willis, Tyler Jon Olson, Jaime King, Lala Kent, Kelly Greyson, Michael Sirow, Megan Leonard, Oliver Trevena, Mike Burns, Adam Huel Potter, Kendyll Legier, Keagan Lasater, Lauren McCord, Kayla Eva.

Streaming e tv

Dove vedere Fuori dalla legge in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 25 maggio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.