Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 7 febbraio 2024

Questa sera, mercoledì 7 febbraio 2024, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 7 febbraio 2024.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di “Chi non urla è complice”, sarà l’immigrazione con un focus sulla gestione delle comunità che si occupano dell’inserimento dei minori di origine straniera, in seguito al recente caso di violenza di gruppo avvenuto a Catania. Un ampio approfondimento verrà, inoltre, dedicato a diversi episodi che sembrano minare la sicurezza di Torino.

Spazio poi alle proteste degli agricoltori che, dopo essersi diffuse già da inizio gennaio in diversi paesi europei, sono arrivate in Italia e a un’analisi sull’industria legata alla produzione di cibo sintetico. E ancora, una pagina sulle occupazioni abusive con uno sguardo alla situazione a Roma, dove è emerso che la morosità legata agli affitti delle case popolari ha raggiunto la cifra di circa un miliardo di euro.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – mercoledì 7 febbraio 2024 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.