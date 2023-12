Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 20 dicembre 2023

Questa sera, mercoledì 20 dicembre 2023, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 20 dicembre 2023.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Mario Giordano dedicherà ampio spazio al tema del Natale con un viaggio in diverse parti d’Italia per capire quanto gli italiani siano ferrati su questa festività e per conoscere i menù della giornata di festa che pare siano sempre più distanti dalla tradizione. Inoltre, sempre sul tema, un racconto dalla Francia per indagare se e come i simboli religiosi trovino spazio nei villaggi natalizi.

Nel corso della serata, un’analisi sull’industria legata al mondo green, con un focus sulle zone destinate alla coltivazione del riso in Piemonte e in Calabria, le cui aree sembrano ridursi per lasciare il posto agli impianti fotovoltaici. E ancora, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – mercoledì 20 dicembre 2023 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.