Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 15 gennaio 2025

Questa sera, mercoledì 15 gennaio 2025, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 15 gennaio 2025.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Nel corso della serata ampio spazio verrà dedicato ai recenti casi di cronaca che hanno fatto più discutere: dalle presunte molestie a Milano la notte di Capodanno, all’aggressione avvenuta a Napoli ai danni di un 70enne che è stato colpito alla testa con un bastone da un giovane migrante senza un apparente motivo, fino al caso della donna che si è tolta la vita lanciandosi da una finestra al quarto piano della sua casa a Genova e per cui la procura ha aperto un fascicolo, contro ignoti, per istigazione al suicidio.

Un’inchiesta, inoltre, sulla situazione nei boschi tra Milano e Varese che sembrano essere sotto il giogo della criminalità per lo spaccio di sostanze stupefacenti. E ancora, una pagina sugli incendi che continuano a devastare Los Angeles, dove fioccano le accuse di cattiva gestione da parte delle amministrazioni, e un focus sulle lunghe liste d’attesa negli ospedali pubblici con il racconto, tra gli altri, di un 76enne che in Abruzzo si è visto fissare un controllo post-intervento nel 2027. Infine, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case. Tra gli ospiti di Mario Giordano: il generale Roberto Vannacci.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – mercoledì 15 gennaio 2025 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.