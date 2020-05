Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 26 maggio 2020

Questa sera, martedì 26 maggio 2020, in prima serata su Rete 4 va in onda Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano che anche questa volta va in onda, per via dell’emergenza Coronavirus, in una location diversa dalla solita: lo studio Uno del Centro Safa Palatino di Roma si trasferisce a Milano, nello studio Cinque del centro di produzione Mediaset, quello di Dritto e Rovescio e CR4 – La repubblica delle donne. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti.

Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera a Fuori dal Coro Mario Giordano intervisterà Matteo Salvini, il leader della Lega le cui vicende giudiziarie sono uno dei temi al centro del dibattito politico di questi ultimi giorni: sul caso Open Arms la Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato ha deciso di non far partire il processo per l’ex ministro dell’Interno. La puntata proseguirà poi riprendendo la discussione sulla crisi economica in Italia generata dall’epidemia da Coronavirus, con tante categorie professionali scontente delle misure messe in atto dal governo per aiutare lavoratori e famiglie in questo momento così difficile per il Paese. Altra tematica importante che verrà affrontata nel corso della puntata di stasera è la didattica a distanza: tantissimi bambini e ragazzi si trovano oggi in una situazione di “povertà educativa”. Di tutto questo e molto altro si parlerà stasera a Fuori dal Coro.

Fuori dal coro anticipazioni: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 26 maggio 2020 – su Rete 4 a partire dalle 21.25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma la pellicola è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

