Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 22 marzo 2022

Questa sera, martedì 22 marzo 2022, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 22 marzo 2022.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Mario Giordano approfondirà gli ultimi sviluppi diplomatici e militari del conflitto tra Russia e Ucraina, con costanti collegamenti dal fronte di guerra. Spazio all’impatto del caro energia e carburante sull’economia italiana e in particolare sulla sanità in un contesto in cui, per far fronte all’impennata dei prezzi, gli ospedali non riescono ad assumere nuovo personale e la RSA continuano a chiudere. Nel corso della serata, focus sul tema dell’accoglienza dei profughi ucraini con un reportage esclusivo sulle operazioni della malavita che cerca di mettere le mani sui bambini e sulle donne in fuga.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 22 marzo 2022 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.