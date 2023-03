Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 14 marzo 2023

Questa sera, martedì 14 marzo 2023, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 14 marzo 2023.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Al centro della puntata, il business dell’accoglienza: qualcuno specula sulla vita dei migranti? Con un lungo viaggio si racconteranno i giri di affari della criminalità organizzata, tra sfruttamento della prostituzione e traffico di droga, e di alcune cooperative finite sotto inchiesta in quanto avrebbero rubato soldi destinati ai rifugiati. Nel corso della serata una pagina sul tema sicurezza nel nostro Paese, con un focus sulla piaga della lotta tra clan a Roma. Inoltre, si parlerà di Covid-19, con nuovi inediti particolari sulla gestione della pandemia da marzo 2020 in poi. E ancora, non mancherà il consueto cavallo di battaglia sui ladri di case e un’inchiesta sul mercato illegale per la vendita di cuccioli di cane.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 14 marzo 2023 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.