Funerali Giorgio Napolitano streaming e diretta tv: dove vedere la cerimonia laica

Oggi, martedì 26 settembre 2023, alle ore 11.30 si svolgono i funerali di Giorgio Napolitano, l’ex presidente della Repubblica scomparso a 98 anni venerdì scorso in una clinica romana dove era ricoverato da tempo. Si tratterà di un funerale laico, in rispetto delle convinzioni dell’ex leader del Pci. In questi giorni molti politici e gente comune si sono recati alla camera ardente per rendere omaggio all’ex Capo di Stato. Ma dove seguire in diretta tv e in streaming i funerali di Giorgio Napolitano? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Saranno funerali di Stato laici quelli che si celebreranno alle 11.30 di questa mattina, martedì 26 settembre, nell’emiciclo della Camera dei deputati per il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, morto venerdì scorso all’età di 98 anni. La diretta tv sarà garantita su Rai 1, oltre che su maxi-schermi appositamente predisposti in Piazza del Parlamento. Rai 1 è visibile al tasto 1 del telecomando e al 101 di Sky.

Funerali Giorgio Napolitano streaming live

I funerali di Giorgio Napolitano saranno visibili anche in streaming su Rai Play, la piattaforma gratuita del servizio pubblico. Basterà selezionare la diretta di Rai 1.

Informazioni

È la prima volta che un funerale si terrà nell’Aula di Montecitorio, mentre non è la prima volta che si svolgono esequie di Stato laiche di rappresentanti delle istituzioni. Prima di Napolitano a scegliere il rito laico furono gli ex presidenti della Camera Nilde Iotti e Pietro Ingrao le cui esequie furono celebrate all’aperto in Piazza Montecitorio.