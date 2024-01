Freedom – Oltre il confine: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Freedom – Oltre il confine? Il programma di Roberto Giacobbo torna su Italia 1 dal 15 gennaio 2024 con una nuova edizione in prima serata. In tutto sono previsti 13 appuntamenti, ogni lunedì, alla scoperta di nuove curiosità scientifiche, storiche e archeologiche. Freedom è caratterizzato da un approccio rigoroso ai contenuti, ma empatico verso il pubblico, per una divulgazione-action il cui fine è coinvolgere il più possibile lo spettatore, con reportage curati, spettacolari e dai colori vividi. Questo grazie all’utilizzo esclusivo di tecnologie top di gamma, tra telecamere 4K che adottano lenti cinematografiche, fotocamere leggere e action-cam, oltre a quella montata sul MiniTruck, per un totale di dieci, al lavoro in simultanea con droni di ultima generazione da 4K a 6K. L’ultima puntata va in onda l’8 aprile. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 15 gennaio

Seconda puntata: 22 gennaio

Terza puntata: 29 gennaio

Quarta puntata: 5 febbraio

Quinta puntata: 12 febbraio

Sesta puntata: 19 febbraio

Settima puntata: 26 febbraio

Ottava puntata: 4 marzo

Nona puntata: 11 marzo

Decima puntata: 18 marzo

Undicesima puntata: 25 marzo

Dodicesima puntata: 1 aprile

Tredicesima puntata: 8 aprile

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Freedom? Appuntamento su Italia 1 dal 15 gennaio 2023 alle ore 21.20 con la nuova edizione. Il programma termina intorno a mezzanotte. La durata è quindi di circa 3 ore, pubblicità incluse.

Chi è Roberto Giacobbo

Roberto Giacobbo è nato a Roma il 12 ottobre 1961, ma è di origini venete. Trascorre parte dell’infanzia a Bassano del Grappa, città natale del padre, e torna a Roma dove frequenta il liceo scientifico giocando a buoni livelli a basket. Al contempo partecipa ai primi programmi radio, fino al concorso a Radio Monte Carlo dopo il diploma.

Durante gli studi partecipa a Bis, condotto da Mike Bongiorno, vincendo parecchie puntate (14 milioni di lire in buoni spesa, che userà per comprare una motocicletta). Giornalista, scrittore, autore radiofonico e televisivo, conduttore di trasmissioni televisive, Roberto Giacobbo è laureato in Economia e commercio e professore universitario. Nel 2017 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica.