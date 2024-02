Freedom: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 5 febbraio 2024 su Italia 1

Questa sera, 5 febbraio 2024, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo condotto da Roberto Giacobbo che torna con una nuova edizione. Il programma va in onda ogni lunedì e sono previsti in tutto 13 appuntamenti. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda oggi, 5 febbraio 2024, di Freedom su Italia 1 dalle 21.20.

Anticipazioni

Al centro della serata di stasera:

– Assisi, per la storia di San Francesco, un uomo che è stato capace di cambiare il mondo;

– in Grecia, alla scoperta delle Meteore, suggestivi monasteri sospesi fra cielo e terra;

– a Herdonia (Foggia), per un viaggio nella “Pompei di Puglia”;

– a Villa Arconati, “la piccola Versailles di Milano”, dove era custodito il Codice Atlantico di Leonardo;

– a Mantova, per raccontare la figura di San Longino e del sangue di Gesù.

SAN FRANCESCO: IL SANTO DI TUTTI

La troupe di Freedom si reca ad Assisi dove, più di 800 anni fa, un piccolo uomo di nome Francesco operò un cambiamento radicale, non solo nella sua vita e in quella della sua comunità, ma anche in seno al cristianesimo. Oggi, San Francesco è conosciuto in tutto il mondo e incarna i valori universali di umiltà, fraternità e speranza e, per questo, è considerato il Santo di tutti. Giacobbo ripercorre gli episodi più importanti della sua vita, sia ad Assisi, sia attraverso gli splendidi affreschi di Giotto, nella Basilica Superiore. Un viaggio per conoscere il coraggio e la visione di Francesco, nelle sue tappe fondamentali: dalla conversione, fino al momento in cui abbraccerà “sorella morte”.

HERDONIA: LA POMPEI DI PUGLIA

Cosa resiste al trascorrere del tempo, oltre alla pietra? La squadra di Freedom ha raggiunto la Puglia per visitare l’antica città di Herdonia, che attende ancora di essere completamente riscoperta. Giacobbo entra nel sito archeologico di quella che è stata chiamata la Pompei di Puglia e mostra i luoghi riportati alla luce dagli archeologi che, ancora oggi, sono appena il 20% dell’intera città. Luoghi che raccontano la vita quotidiana di una popolazione che ha abbandonato le proprie case, in seguito a terribili eventi naturali: dai resti degli antichi templi e dell’antico mercato, alla Via Traiana, percorso realizzato in alternativa alla già frequentatissima Via Appia, che rese Herdonia ricca e accogliente, per chiunque percorresse la strada che portava da Roma a Brindisi.

GRECIA: LE METEORE

Giacobbo porta i telespettatori in visita alle Meteore, uno dei dieci luoghi più belli e imperdibili del mondo, nonché patrimonio dell’umanità dell’Unesco. L’incredibile complesso di monasteri situati nel nord della Grecia, nella regione della Tessaglia, costituiscono il secondo centro monastico greco, dopo il Monte Athos. La meraviglia di questi monasteri sta nel fatto che sono posizionati su alte formazioni rocciose e danno l’impressione di essere sospesi nel cielo. Le telecamere e i droni di Freedom mostrano questa scenografia spettacolare unica al mondo, che sembra tratta da un film fantasy. Un viaggio ricco di storia, cultura e spiritualità, in un luogo incantato fatto di isolamento e di preghiera dove, da secoli, gruppi di eremiti ricercano il loro contatto con Dio.

VILLA ARCONATI: LA VERSAILLES ITALIANA

Le telecamere di Freedom mostrano le bellezze di Villa Arconati, una splendida residenza estiva, a pochi chilometri da Milano, che nel 1600 permetteva agli aristocratici del tempo di sfuggire alla vita cittadina e godere della natura, dell’arte e del lusso, circondati da giardini, statue, labirinti e fontane. Una villa così raffinata, che nelle guide turistiche dell’epoca si era conquistata il titolo de “la piccola Versailles di Milano”. Giacobbo racconta anche i suoi segreti, tra cui una magnifica statua originale romana alta tre metri, e la stanza dove sono stati custoditi per anni i fogli del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, la più ampia raccolta di disegni e progetti realizzati dal genio toscano.

MANTOVA: IL SANGUE DI GESÙ

Un percorso fatto di storia, leggenda e fede porta Giacobbo e il suo staff nella città di Mantova, dove il sangue di Cristo sarebbe conservato in due sacri vasi. Protagonista di questa vicenda, Longino, il centurione romano che, secondo la tradizione, avrebbe trafitto il costato di Gesù. Nella cripta della Chiesa di Sant’Andrea, Freedom svela il luogo dove è ancora custodito – protetto da un sofisticato protocollo di sicurezza – il sangue di Cristo.

Freedom, chi è Roberto Giacobbo

Chi è Roberto Giacobbo, il conduttore di Freedom – Oltre il confine? Roberto è nato a Roma il 12 ottobre 1961, ma è di origini venete. Trascorre parte dell’infanzia a Bassano del Grappa, città natale del padre, e torna a Roma dove frequenta il liceo scientifico giocando a buoni livelli a basket. Al contempo partecipa ai primi programmi radio, fino al concorso a Radio Monte Carlo dopo il diploma. Durante gli studi partecipa a Bis, condotto da Mike Bongiorno, vincendo parecchie puntate (14 milioni di lire in buoni spesa, che userà per comprare una motocicletta).

È sposato da oltre 30 anni con Irene Bellini, con la quale ha avuto tre figlie: Angelica, Giovanna e Margherita. Giornalista, scrittore, autore radiofonico e televisivo, conduttore di trasmissioni televisive, Roberto Giacobbo è laureato in Economia e commercio e professore universitario.

Nel 2017 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Inizia la carriera di autore e conduttore radiofonico nel 1984 su RDS, con un programma che andrà in onda per 14 anni. Il debutto in TV risale alla fine degli anni ’80, come autore di programmi sia in Rai che in Mediaset. Dal 1999 inizia anche la carriera di conduttore televisivo con: Stargate – Linea di confine (TMC, 1999-2001; LA7, 2001-2003; Voyager (Rai 2, 2003-2018); Freedom – Oltre il confine (R4, 2018-2019); Italia 1, dal 2020.

Il 24 settembre 2009 viene nominato vicedirettore di Rai 2, con responsabilità per i programmi di divulgazione e per ragazzi, carica che manterrà per nove anni, fino alla sua uscita dalla Rai. Il 21 maggio 2018 viene ufficializzato il suo passaggio a Mediaset. Dal 20 dicembre 2018 conduce Freedom – Oltre il confine (in onda su Rete 4). Il 3 luglio 2019, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019-2020, viene annunciato che Giacobbo passa a Italia 1, insieme al suo programma. Nel marzo 2020 è ricoverato d’urgenza in rianimazione al Gemelli di Roma a causa del Covid-19, per un totale di 42 giorni di ricovero, da cui poi si è perfettamente ripreso.