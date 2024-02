Chi è Fred De Palma, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2024: anni, età, nome, dove è nato, canzoni, carriera, vita privata, fidanzata, Instagram

Chi è Fred De Palma, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano Il cielo non ci vuole? Si tratta di un noto cantante, autore di numerosi tormentoni, con un genere tra il rap e il reggaeton. Per Fred De Palma si tratta dell’esordio sul palco dell’Ariston. Federico Palana, questo il suo vero nome, è nato a Ceva, in provincia di Cuneo, il 3 novembre 1989. Inizia la sua carriera musicale nel 2007 e si fa notare molto presto nell’ambiente dell’hip hop del capoluogo piemontese.

Fred ha raccontato in molte interviste che sin da giovanissimo ha iniziato a fare uso di droghe. Rischia di morire due volte e proprio a causa della droga perde uno dei suoi migliori amici. In quel momento capisce di dover scappare da questa situazione. Proprio a seguito di questi eventi inizia a scrivere, avvicinandosi al rap.

Nel 2010 prende forma il gruppo Royal Rhyme con Dirty C. Con questa formazione firma un contratto per la Trumen Records e il 23 novembre 2011 pubblica il suo album di debutto intitolato proprio Royal Rhyme. Nell’anno successivo pubblicano anche l’EP God Save the Royal. Fred De Palma intanto vince diversi contest di freestyle, come lo Zelig Urban Talent 2011. Partecipa anche al programma tv MTV Spit dedicato proprio alle battle di freestyle, arrivando terzo.

Nel 2012 Fred De Palma decide di dedicarsi a una carriera da solista. A giugno pubblica l’album F.D.P. ed entra poi nella scuderia Roccia Music, e pubblica Lettera al successo. Quest’avventura non dura molto. Nel 2014 il cantante annuncia il suo addio e l’anno successivo firma un contratto con la Warner Music Italy. Esce il suo terzo album dal titolo BoyFred, in cui le tipiche sonorità hip hop si incontrano con quelle del trap e reggaeton. Questo d’altronde è il suo stile attuale che lo ha portato a farsi conoscere dal grande pubblico, cantando alcuni dei successi delle ultime estati.

Il quarto album dal titolo Hanglover esce nel 2017. A seguire troviamo poi gli album Uebe e Unico. In questi anni collabora sia con la cantante spagnola Ana Mena che con l’artista brasiliana Anitta. È nel reggaeton che trova il successo assoluto, diventando un vero e proprio re delle estati italiane grazie a singoli come D’estate non vale e Una volta ancora con la cantante spagnola Ana Mena. Uno dei suoi ultimi successi è Un altro ballo, ma anche Extasi.

Vita privata

Come detto in gioventù Fred De Palma ha raccontato di aver avuto problemi con l’uso di droghe. Con le droghe ha ormai chiuso, ma purtroppo cade nella dipendenza da gioco d’azzardo. Adrenalina è un brano che parla proprio della ludopatia, una canzone che il rapper spera arrivi a tutti coloro che soffrono di questa sua stessa problematica. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha detto che in passato non è riuscito a costruire relazioni durature. Il rapper in gara a Sanremo 2024 ha avuto una storia con Beatrice Vendramin. I due fanno coppia fissa fino al 2022. Ma il loro rapporto si è interrotto. Da qualche mese Fred De Palma è fidanzato con la modella e influencer Jori Delli. Su Instagram è seguito da oltre 780mila follower.