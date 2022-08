Fratelli Caputo streaming e diretta tv: dove vedere la serie con Nino Frassica

Dove vedere Fratelli Caputo in diretta TV e live streaming? La miniserie italiana va in onda in replica su Canale 5 a partire da mercoledì 10 agosto 2022, in prima serata. Si tratta di una commedia italiana con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci, due nomi ben noti al piccolo schermo italiano. La storia racconta di due fratelli che non si sono mai incontrati ma che hanno un padre in comune, l’ex sindaco di un piccolo paesino della Sicilia. Nino è il più grande ed è nato dal suo primo matrimonio con Agata. Quando poi Calogero è andato a Milano ha incontrato Franca e ha avuto un altro figlio, Alberto, ed è rimasto al Nord lasciando Nino da solo con sua madre. Ma dove vedere la serie TV? Scopriamolo insieme.

In TV

Come già anticipato, Fratelli Caputo va in onda in prima serata e replica su Canale 5 mercoledì 10 agosto 2022 alle ore 21:21. Per seguire la diretta televisiva in chiaro quindi gratuitamente è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarla comodamente al tasto 105.

Fratelli Caputo streaming

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire anche la diretta streaming della serie TV potete accedere gratuitamente a MediasetPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti per seguire tutto quello che passa in TV anche tramite pc e smartphone. In che modo? Basterà registrarsi alla piattaforma oppure effettuare il login se si è già passati per la prima fase. Una volta entrati nella piattaforma, basterà selezionare il canale in diretta, in questo caso Canale 5, dal menù a tendina sulla sinistra. E c’è di più. MediasetPlay mette a disposizione anche il servizio on demand per recuperare le puntate anche in un secondo momento rispetto alla messa in onda.