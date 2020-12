Fratelli Caputo: cosa succederà nella prossima puntata, la terza

Cosa succederà nella prossima puntata della fiction Fratelli Caputo, la terza, in onda mercoledì prossimo (6 gennaio 2020) su Canale 5? Vediamolo insieme.

Alberto continuerà ad essere tormentato dai problemi in comune e scoprirà assieme a sua moglie Patrizia, il segreto custodito dal figlio Andrea. Il ragazzo, fino ad ora, non si è mai esposto più di tanto con i suoi genitori, ai quali avrebbe nascosto una sua grande passione. Le anticipazioni della terza puntata di Fratelli Caputo del 6 gennaio rivelano poi che Andrea pur essendo uno studente di Economia coltiva un altro sogno che ha a che fare con la musica. Il ragazzo ha come obiettivo quello di riuscire a diventare un cantautore e vorrebbe partecipare ad un talent show per riuscire ad ottenere visibilità e il successo sperato. Per questo sogno da realizzare, Andrea potrà contare sul sostegno e sull’appoggio di suo zio Nino… Ma quale sarà a questo punto la reazione di Alberto?

Location

Quali sono le location della fiction Fratelli Caputo? Anche se ambientata in una location siciliana, Roccatella, la serie tv è stata girata interamente in Puglia, che vediamo sempre più spesso sul grande e piccolo schermo, col sostegno dell’Apulia Film Commission. La serie è stata girata nelle bellissime località del Salento, per la precisione a Nardò. Tra le località scelte per le riprese ci sono anche Santa Caterina, Santa Maria al bagno, Sant’Isidoro e Ostuni (Gorgognolo). Le riprese sono avvenute tra il marzo e l’agosto 2019

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prossima puntata (la terza) di Fratelli Caputo, ma quante puntate sono previste in tutto? Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: mercoledì 23 dicembre 2020 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 30 dicembre 2020 TRASMESSA

Terza puntata: mercoledì 6 gennaio 2021

Quarta puntata: mercoledì 13 gennaio 2021

L’inizio è dunque previsto per mercoledì 23 dicembre 2020 in prima serata dalle 21.25 su Canale 5. L’ultima puntata della serie Fratelli Caputo sarebbe quindi prevista per mercoledì 13 gennaio 2021.

