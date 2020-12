Fratelli Caputo: le anticipazioni della prima puntata del 23 dicembre

Questa sera, mercoledì 23 dicembre 2020, va in onda in prima serata su Canale 5 dalle 21.20 la prima puntata di Fratelli Caputo, la nuova serie tv che ci accompagnerà per quattro puntate durante tutte le festività natalizie, con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. Si tratta della storia del rapporto di amore e odio tra due fratellastri, Nino e Alberto, che si conoscono per la prima volta dopo che il padre ha abbandonato la famiglia di Nino per stare vicino a quella di Alberto. Vediamo insieme le anticipazioni della prima puntata di Fratelli Caputo in onda stasera, 23 dicembre 2020.

Tuto quello che c’è da sapere sulla serie

Anticipazioni

Ci troviamo a Roccatella, piccolo borgo siciliano a pochi metri dal mare. Qui vivono da sempre Nino (Frassica), impresario artistico, e sua madre Agata (Aurora Quattrocchi). I due sono stati abbandonati da Calogero Caputo, già sindaco di Roccatella, anni prima, quando Nino era piccolo. Durante un viaggio di lavoro a Milano, infatti, Calogero s’invaghì di Franca (Anna Teresa Rossini), con cui mise su famiglia. Oggi, suo figlio Alberto (Bocci), uomo realizzato nella vita, decide di andare nel paese d’origine del padre e di seguirne le orme, candidandosi lui stesso a primo cittadino.

Alberto è convinto che Nino ed Agata abbiano dimenticato quello spiacevole episodio e che lo accoglieranno a braccia aperte: così non è. Agata, in particolare, è così furiosa di vederlo che spinge Nino a candidarsi a sua volta. Parte così una campagna elettorale che vede i due scontrarsi su vari fronti. Agata, la madre di Nino, non ha mai accettato di essere stata abbandonata dal marito tanti anni prima per una donna milanese, perciò fomenta il figlio a fare tutto il possibile per battere il fratellastro. Alberto, dopo avere appurato l’astio che aleggia nei suoi confronti, fa in modo che la sua famiglia lo raggiunga a Roccatella. Così, arrivano la moglie Patrizia e i figli Barbara e Giacomino. Divideranno il casale con la famiglia di Nino Caputo, con l’aiutante Turi e la domestica Rosalia.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni della prima puntata di Fratelli Caputo, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda per quattro puntate a cominciare dal 23 dicembre (prima serata, ore 21,20) su Canale 5. Le ultime due puntate andranno in onda nel 2021, il 4 e il 6 gennaio. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

