Chi è Franco Oppini, l’ex marito di Alba Parietti ospite a Oggi è un altro giorno: figlio, Francesco, fidanzato, compagno

Franco Oppini è l’ex marito di Alba Parietti, ospite questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno su Rai 1. La conduttrice inoltre è la mamma di Francesco Oppini, uno degli affetti stabili del programma di Serena Bortone. Classe 1950, Franco Oppini è un noto attore, comico e cabarettista, molto popolare soprattutto tra gli anni 80 e 90.

In particolare ha fatto parte del gruppo comico I Gatti di Vicolo Miracoli. Franco Oppini e Alba Parietti sono stati sposati dal 1981 al 1990. Nel 1982 è nato il loro figlio, Francesco. Nel 2003 Franco Oppini si è risposato con l’astrologa Ada Alberti, conosciuta dal grande pubblico come l’astrologa di Barbara D’Urso. Con Umberto Smaila, Jerry Calà, Gianandrea Gazzola, Nini Salerno e Spray Mallaby Oppini crea I Gatti di Vicolo Miracoli, da cui però fuoriesce immediatamente per rientrarvi poi nel 1974, dopo l’uscita di Gazzola e della Mallaby. Rimane in pianta stabile nel gruppo fino al suo scioglimento, nel 1985.

Da solista Oppini si divide tra teatro, cinema e tv. Al cinema diviene spalla comica di Massimo Boldi e Teo Teocoli. In televisione prende parte al varietà Quo vadiz?, diretto da Maurizio Nichetti, al programma Un fantastico tragico venerdì. Nel 1997, è conduttore, assieme a Gerry Scotti di Striscia la notizia.

Recita in numerose serie e miniserie televisive, a cominciare da Colletti bianchi del 1988, dove viene diretto da Bruno Cortini al fianco di Vittorio Caprioli. Nel 2009 lavora con Quelli che il calcio, trasmissione condotta da Simona Ventura e interpreta Il Signore di Campireali nella serie televisiva in costume Il falco e la colomba, diretta da Giorgio Serafini. Esordisce a teatro nel 1990, prendendo parte alla piéce Skandalon di Memè Perlini, dove interpreta un ruolo drammatico.

Alba Parietti: vita privata

Ma qual è l’attuale compagno o fidanzato di Alba Parietti? Il matrimonio con Franco Oppini è finito nel 1990 con la separazione: i due poi hanno divorziato nel 1997. A partire dal 1991, la Parietti ha avuto una relazione di cinque anni con il filosofo e docente universitario Stefano Bonaga, con cui ha convissuto a Bologna. La relazione è stata la causa della separazione dall’ex marito Oppini. Alba Parietti ha affermato che quella con Bonaga è stata “una storia d’amore bella e importante, dall’inizio alla fine” e che il professore universitario è stato l’uomo più importante della sua vita.

A Bonaga è inoltre attribuita la sua “conversione intellettuale” che l’ha portata a manifestare le proprie convinzioni politiche vicine alla sinistra, sulla carta stampata e in televisione quale frequente ospite di Michele Santoro e Maurizio Costanzo. La relazione è stata interrotta nel 1996, a causa di un flirt con Christopher Lambert, ripreso brevemente nel 2017.

Dopo una breve relazione con il finanziere Jody Vender nel 1999, dal 2001 al 2007 ha avuto un’altra duratura relazione con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea, ripresa e interrotta più volte in seguito. Dal 2010 al 2014 ha avuto inoltre una relazione con Cristiano De André.