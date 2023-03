Chi è Franco Godi, il musicista e produttore discografico ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Franco Godi, il musicista ospite nella puntata odierna, 9 marzo 2023, di Oggi è un altro giorno? Franco Godi è nato a Milano il 10 giugno del 1940. E’ un musicista, compositore, direttore d’orchestra, arrangiatore e produttore discografico italiano.

Attivo nel campo della pubblicità (settore nel quale ha ottenuto diversi riconoscimenti), è cresciuto a Prato dove ha intrapreso l’attività di musicista e autore componendo con un proprio gruppo musiche per programmi di Radio Firenze.

Il debutto però avviene nel 1963 come cantante, con il 45 giri Bikini di visone/Twist del battimano, pubblicato dalla Galleria del Corso, etichetta di proprietà di Teddy Reno, e inciso a Milano negli studi di Renato Carosone, con il suo quartetto composto da Luciano Zotti (piano), Franco Boldrini (basso) e Piero Barbetti (batteria).

Ispirandosi allo stile jazzistico di Quincy Jones e Armando Trovajoli, è stato autore di numerose colonne sonore per cortometraggi e film d’animazione, tra cui quelle dei film di Bruno Bozzetto Allegro non troppo e Vip – Mio fratello superuomo.

Franco Godi è conosciuto anche con l’appellativo di Mr Jingle, per essere stato l’autore delle musiche di numerosi spot pubblicitari di grande notorietà, all’interno di Carosello. Ha composto anche la favola musicale Susanna in viaggio per la luna, con protagonista Susanna, testimonial dei formaggini Invernizzi, e altri brani utilizzati dalla pubblicità ma indirizzati al pubblico infantile.

Fra i personaggi dei fumetti per i quali ha creato le musiche figurano Nick Carter, del duo Bonvi-Guido De Maria; SuperGulp!, dello stesso De Maria; La Linea di Osvaldo Cavandoli; il Signor Rossi, ancora di Bozzetto. Con Francesco Guccini ha creato la figura di Salomone pirata pacioccone.

Ha collaborato con numerosi registi italiani ed esteri, fra cui i fratelli Taviani, Giuliano Montaldo, Gillo Pontecorvo, Ermanno Olmi, Richard Lester, Vittorio De Sica, Gabriele Salvatores e Renzo Martinelli.

Nel 1976 Franco Godi ha fondato l’etichetta discografia Best Sound, con la quale ha prodotto, tra gli altri, i Gemelli DiVersi, gli Articolo 31 e Space One.

Per la televisione ha musicato le sigle di Domenica in, Parola mia di Luciano Rispoli, Il mercato del sabato, Unomattina, La grande corsa, Una grande occasione, Verissimo.

Franco Godi è anche lo “scopritore” di Drusilla Foer. L’ha conosciuta come direttore artistico del Politeama di Prato e, colpito dal personaggio, ha deciso di abbandonare la sua attività di produttore di gruppi musicali per concentrarsi esclusivamente sulla carriera di lei. Godi è il direttore artistico degli spettacoli di Drusilla e coautore del brano cantato a Sanremo 2022.

Il caso Fedez

Nel 2016 Fedez, in un’intervista a La Repubblica, parlò di Franco Godi, suo ex produttore. Il suo nome uscì mentre si parlava di J-Ax, suo amico (ritrovato negli ultimi mesi dopo un po’ di lontananza): “J-Ax per me è stato ed è un punto di riferimento. E credo di esserlo anch’io per lui, per diverse cose. A cominciare da come siamo usciti dalla collaborazione con il nostro vecchio produttore, Franco Godi, con il quale lui lavorava da oltre vent’anni e io dopo un anno mi ero accorto che qualcosa non andava bene nella sua gestione. Così alla veneranda età di 21 anni, decisi di andare via e chiesi ad Ax di venire con me e di fondare l’etichetta Newtopia, portando via a Godi i dipendenti, gli artisti e facendogli anche causa”. L’ha vinta? Diciamo che non l’ho persa”.