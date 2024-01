Chi è Francesco Zenga, l’attore che interpreta Nino ne La Storia

Chi è Francesco Zenga, l’attore che interpreta Nino ne La Storia, la serie tv in onda su Rai 1 il lunedì sera? L’attore protagonista della fiction è originario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Con padre si è però trasferito a Roma. Figlio unico, Francesco ha studiato in un Liceo Scientifico. Il suo sogno è sempre stato quello di diventare attore. A testimoniarlo il fatto che già durante il liceo si è iscritto a un’agenzia dello spettacolo gestita da amici di famiglia.

Per il ruolo di Nino ha sostenuto diversi provini. I casting di La storia sono durati ben tre mesi. Per parlare romanesco, tra i requisiti richiesti per la parte nella serie, il giovane non ha avuto bisogno dell’aiuto di un coach, gli è bastato esercitarsi con il padre.

“Pensavo di far l’attore dopo aver finito il liceo, era una possibilità che non mi prospettavo a diciassette anni ma è andata così”, ha rivelato in un’intervista a TheWhom.it parlando del ruolo ottenuto nel 2021, “come si dice dalle mie parti, il treno passa solo una volta nella vita e lo si prende, senza pensarci troppo sopra”.

Faccia pulita e look da bravo ragazzo, le poche informazioni ufficiali su di lui provengono dal sito del suo management: si sa che il suo livello di inglese è buono sia nel parlato sia nello scritto, che ha una predisposizione per i dialetti e che pratica basket, calcio e nuoto. Iscritto al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma dopo il diploma di maturità, Francesco Zenga si trova ora di fronte ai magici portoni del mondo del cinema. Portoni che, dopo questa sua prima interpretazione, potrebbero presto spalancarsi.

“Devo tutto a Francesca Archibugi – ha raccontato l’attore – che mi ha aiutato molto in fase di preparazione del personaggio per appropriarmene e sentirlo mio. Non ho dovuto fare chissà quali ragionamenti: quello che ho restituito è il Nino che ho immaginato ma la preparazione mi è stata utile per capire quale fosse il periodo storico in cui vive e quali fossero le condizioni dei ragazzi. Ho fatto delle ricerche per conto mio ma mi ha aiutato anche lo studio della storia a scuola”.

“L’osservazione ha aiutato molto, ho assimilato tutto ciò che potevo”, ha invece dichiarato ai microfoni di SpettacoloEU parlando dei colleghi di set Jasmine Trinca, Valerio Mastrandrea, Elio Germano e Asia Argento, “avere un cast del genere intorno è stato sicuramente d’aiuto”.

Vita privata

Francesco Zenga è fidanzato? Sulla vita privata del giovanissimo attore abbiamo pochissime informazioni. Al momento quindi non sappiamo se ha una fidanzata o meno. Di certo però ha colpito tutti non solo per la sua bravura ma anche per il suo aspetto. Francesco Zenga è parente dell’ex portiere dell’Inter, Walter? In molti, visto lo stesso cognome, se lo sono chiesti. Secondo le informazioni trovate online, l’attore avrebbe rivelato di avere un legame di parentela con il noto portiere, smentendo però la possibilità di essere suo figlio. Walter Zenga ha avuto cinque figli da tre donne diverse: Jacopo con Elvira Carfagna, Andrea e Niccolò con Roberta Termali, Walter Junior e Samira con Raluca Rebedea. Francesco Zenga, invece, è “nipote” alla lontana di Walter in modo più distante. L’attore ha rivelato che suo nonno e quello dell’ex portiere erano cugini e per questo i due sono parenti alla lontana.