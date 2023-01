Fosca Innocenti 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, venerdì 13 gennaio 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Fosca Innocenti 2, la seconda stagione della fiction con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca e diretta da Giulio Manfredonia. In tutto andranno in onda quattro puntate per quattro venerdì sera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella prima puntata della seconda stagione, intitolata ‘Come la principessa’, una giovane promessa sposa verrà ritrovata senza vita sotto il balcone di un castello, poche ore prima del suo matrimonio. A indagare sull’omicidio sarà Fosca con la sua squadra: la vicequestore sarà costretta a fare i conti con una strana leggenda legata al ritratto di una principessa triste, per cercare di scoprire la verità sulla morte della giovane. Intanto ci saranno delle novità nella vita di Fosca e dal suo passato tornerà un uomo, creandole non pochi problemi. Nel frattempo Cosimo sarà parecchio geloso del nuovo arrivato e chiederà a Fosca quali siano le sue vere intenzioni verso di lui.

Cast

Abbiamo visto la trama di Fosca Innocenti 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Innanzitutto ritroveremo Vanessa Incontrada nei panni della protagonista Fosca; al contempo è altrettanto scontata la presenza di Francesco Arca, che torna nel ruolo di Cosimo. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vanessa Incontrada: Fosca Innocenti

Francesco Arca: Cosimo

Desirée Noferini: Giulia De Falco

Cecilia Dazzi: Rosa Lulli

Francesco Leone: Pino Ricci

Giorgia Trasselli: Bice

Claudio Bigagli: Dottor Fontana

Maria Malandrucco: Susy

Irene Ferri: Giuliana Perego

Streaming e tv

Dove vedere Fosca Innocenti 2 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.