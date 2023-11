Fortress – La fortezza: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 3 novembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Fortress – La fortezza, film del 2021 diretto da James Cullen Bressack con Bruce Willis, Chad Michael Murray, Jesse Metcalfe e Shannen Doherty. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Robert, un agente della Cia oramai in pensione, vive in un resort segreto in mezzo ai boschi. Un giorno, il figlio che non vede da tempo arriva a fargli visita ma è seguito da Balzary, un vecchio nemico con al seguito il suo gruppo di criminali. Padre e figlio si rinchiudono allora in un bunker dotato di moderna tecnologia. Basteranno le armi più potenti e le mura d’acciaio a difenderli dai piani di vendetta di Balzary?

Fortress – La fortezza: il cast

Abbiamo visto la trama di Fortress – La fortezza, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bruce Willis: Robert

Chad Michael Murray: Balzary

Shannen Doherty: Dobbs

Jesse Metcalfe: Paul

Katalina Viteri: Sophia

Kelly Greyson: Kate

Sean Kanan: Vlad

Natalie Burn: Sandra

Ser’Darius Blain: Ulysses

Michael Sirow: Ken Blain

Streaming e tv

Dove vedere Fortress – La fortezza in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 3 novembre 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.