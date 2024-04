Forte e Chiara: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata, 17 aprile

Questa sera, mercoledì 17 aprile 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Forte e Chiara, il One Woman Show che vede protagonista la poliedrica e irresistibile Chiara Francini, attrice cinematografica e teatrale, conduttrice e scrittrice tra le più amate e apprezzate del panorama nazionale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Sono Mara Venier, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Rocco Siffredi, Giovanna Botteri, Diletta Leotta e Paola Iezzi gli ospiti di Forte e Chiara, l’One Woman Show, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi, in onda questa sera, mercoledì 17 aprile alle 21.30 su Rai 1, con Chiara Francini, attrice cinematografica e teatrale, conduttrice e scrittrice tra le più amate e apprezzate del panorama nazionale.

Francini racconta la sua storia, quella di una ragazza di paese arrivata in prima serata su Rai 1. E nel farlo parlerà di tutte e tutti. Perché quella di Chiara è una vita straordinaria nella sua normalità, una vita nella quale è facile ritrovarsi. Si andrà dal primo bacio all’ultimo dispiacere, dai pomeriggi di un’adolescenza piena di speranze a quella sensazione di sentirsi sbagliati. Ci saranno i sogni e le speranze di ragazza, ma anche la consapevolezza e l’energia di una donna che ha voglia di felicità. Uno spettacolo in cui “Nessuno si senta escluso”, come canta Francesco De Gregori. E in questo viaggio tra canzoni, sorrisi, pensieri, risate e racconti, Chiara sarà accompagnata dal suo gatto Rollone, dalla mamma, dalle sue amiche e da grandi ospiti con cui darà vita a momenti unici, ma soprattutto autentici.

Streaming e tv

Dove vedere Forte e Chiara in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.