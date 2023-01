Focus – Niente è come sembra: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, domenica 22 gennaio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Focus – Niente è come sembra, film del 2015 scritto e diretto da Glenn Ficarra e John Requa, con protagonisti Will Smith e Margot Robbie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un esperto truffatore, Nicky Spurgeon, cresciuto in una famiglia di truffatori, ha una propria “azienda” con cui progetta e mette in atto molteplici colpi. A New Orleans Nicky conosce ad un tavolo in un night club una ragazza, Jess Barrett, che vuole imparare da lui il suo lavoro. Nicky si innamora di Jess, nasce così tra i due una relazione. Durante una partita di football tra i Chicago Rhinos e i Miami Threshers, mentre i due scommettono su pochezze, incontrano Liyuan Tse con il quale Nicky inizia ad alzare la posta, perdendo sempre, ma rifacendosi solo con l’ultima scommessa da 2 milioni di dollari grazie alla messa in scena preorganizzata. Dopo la scommessa Nicky abbandona Jess lasciandole la sua parte di 80.000 dollari.

Tre anni dopo, ad una gara di IndyCar Series a Buenos Aires, Nicky sta preparando un grande colpo, assieme al milionario Rafael Garriga e Owens il capo della sua sicurezza, per truffare l’avversario australiano McEwen; il piano consiste nel vendere a quest’ultimo come se Nicky fosse un ingegnere un “pacchetto falso”. Lì però ritrova Jess, divenuta ormai una femme fatale, e se ne re-innamora e perde la testa per lei, rischiando di mandare all’aria la truffa. In realtà, oltre a truffare McEwen, Nicky vende il “vero pacchetto” a tutte le squadre che partecipano al campionato automobilistico.

Focus – Niente è come sembra: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Focus – Niente è come sembra, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Will Smith: Nicky Spurgeon

Margot Robbie: Jess Barrett

Rodrigo Santoro: Garriga

Gerald McRaney: Owens

BD Wong: Liyuan

Robert Taylor: McEwen

Adrian Martinez: Farhad

Streaming e tv

Dove vedere Focus – Niente è come sembra in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 22 gennaio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.