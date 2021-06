Chi sono Floriana e Federico, la coppia di Temptation Island 2021

Tra i concorrenti (coppie) di Temptation Island 2021 ci sono Floriana e Federico. Floriana, 21 anni, fidanzata con Federico, 34 anni, gestisce il bar del suocero. Sono fidanzati da 2 anni e convivono da un anno per volontà di Floriana. Sono entrambi di Palermo.

“Da quando viviamo insieme è come se vivessimo due vite separate, lui si sveglia tardi la mattina, va al bar, rientra alle 19,30 perché io voglio mangiare a quell’ora – le parole di Floriana -. Dopo di che io vado a dormire alle 21,30 e lui passa la serata fino a tardi sul divano. Ho scritto a Temptation Island perché io vorrei costruire una famiglia con lui ma non so se lui sia ancora innamorato di me”. Federico: “Se io non sto mai a casa è perché con lei non ho più stimoli. E’ pesante e piena di fissazioni. Vengo a Temptation per accontentare lei. Di sicuro me la vivrò al 100 per cento”.

