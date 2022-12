Filumena Marturano: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Filumena Marturano, il film tv sull’opera teatrale di Eduardo De Filippo in onda stasera, 20 dicembre, su Rai 1? Così come le altre fiction che riportano in tv il teatro di De Filippo, anche Filumena Marturano è un film-tv, quindi composto da una sola ed unica puntata che andrà in onda stasera, martedì 20 dicembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1. La durata? Circa 100 minuti.

Dove vedere la rappresentazione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 20 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Filumena Marturano su Rai 1, ma qual è la trama? La protagonista (Vanessa Scalera) è una donna con un passato da prostituta. Convive da anni con Domenico Soriano (Massimiliano Gallo), un ricco pasticciere. È lei a governare i suoi affari e l’amministrazione della casa, mentre l’uomo continua a fare la bella vita illudendosi di essere ancora giovane.

Per costringerlo a sposarla, Filumena si finge in punto di morte, ma appena dopo la celebrazione del matrimonio, Domenico scopre l’inganno e chiede l’annullamento. Solo allora la donna gli rivela che uno dei suoi tre figli, cresciuti in segreto, è in realtà suo. Le certezze dell’uomo vacillano e il desiderio di scoprire quale dei ragazzi è sangue del suo sangue inizia a consumarlo. Per Filumena, però, “’e figli so’ ffigli. E so’ tutti eguali”.