Film da vedere su Netflix a ottobre 2019: da storie originali ai classici

Netflix propone nuovi film nel suo catalogo del mese di ottobre, ma quali vedere? Oltre alle tante proposte che allietano gli utenti, la piattaforma streaming si ripropone ogni mese di rimpolpare i propri contenuti d’intrattenimento.

Quali sono i film da vedere su Netflix a ottobre 2019? Vediamo insieme.

Film da vedere a ottobre 2019, le pellicole originali di Netflix

Come al solito, Netflix oltre a produrre serie originali si cimenta anche in film originali: ne è un esempio El Camino, il film di Breaking Bad che riporta sui piccoli schermi Jesse Pinkman dopo la fuga.

Di seguito i film originali Netflix nel catalogo di ottobre:

02/10: A caccia di un sì

04/10: Nell’erba alta

11/10: El Camino – Il film di Breaking Bad

11/10: Non tutte le sciagure vengono dal cielo

11/10: Fractured

11/10: The Forest of Love

12/10: Vita nella Banlieau

18/10: Panama Papers

18/10: Diciassette

18/10: Wounds

18/10 Upstars

25/10: Dolemite is my name

25/10: Serpente a sonagli

Tra le novità in casa Netflix spicca sicuramente Panama Papers, dopo essere passato alla Mostra del cinema di Venezia con un cast degno di nota: è qui che vedremo lavorare Meryl Streep insieme a Gary Oldman e Antonio Banderas. Di cosa parla il film? Una donna anziana cerca di ottenere giustizia quando suo marito si ritrova senza niente a causa di due truffatori internazionali.

Un altro volto importante del cinema che si presta alla piattaforma streaming è Eddie Murphy nel film Dolemite is my name, un film in cui interpreta il rapper fallito Rudy Ray Moore che per risollevare la propria carriera inventa il personaggio sopra le righe di Dolemite.

Gli appassionati di thriller saranno felici di poter ammirare Fractured, il film in uscita l’11 ottobre che racconta di un padre che accompagna la figlia, insieme alla moglie, in ospedale in seguito a una brutta caduta. Le due, però, scompaiono improvvisamente dopo alcuni esami e l’uomo – interpretato da Sam Worthington – sarà costretto a capire da solo la verità.

Un occhio di riguardo per El Camino – Il film di Breaking Bad che manderà in estasi tutti i fan dell’acclamata serie tv. Jesse è sopravvissuto al tragico epilogo di Breaking Bad, ma i guai per lui sono appena iniziati in seguito alla fuga dalla polizia.

Infine, Nell’erba alta è l’adattamento cinematografico dell’opera di Stephen King e Joe Hill, diretto da Vincenzo Natali. La trama si srotola attorno a due fratelli che, udendo il grido d’aiuto di un ragazzino provenire da un campo d’erba, restano intrappolati senza trovare la via d’uscita.

Film da vedere a ottobre nel catalogo Netflix

Questo mese il catalogo si arricchisce anche di altri film usciti al cinema in precedenza e la maggior parte a tema Halloween: tutti disponibili dal primo ottobre 2019, soltanto Donnie Darko sarà inserito dal 5 ottobre.

Ancora una volta

Another Cinderella Story

Boo! A Madea Halloween

Chi ha paura delle streghe?

Extraction

Halloween – 20 anni dopo

Halloween 6 – La maledizione di Michael Myers

Halloween – La resurrezione

Intervista col vampiro

L’avvocato del diavolo

Mio fratello è figlio unico

Misterioso omicidio a Manhattan

Whiplash

E voi quale film vedrete a ottobre su Netflix?

