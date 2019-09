El Camino, il nuovo trailer del film di Breaking Bad: il ritorno di Jesse Pinkman

“Siete pronti? Perché Jesse lo è. Il ritorno dell’amatissimo personaggio di Breaking Bad arriva con El Camino, il film spin-off dell’amata serie televisiva prodotta da Netflix dove arriverà per la prima volta l’11 ottobre 2019.

El Camino – Il film di Breaking Bad ha un nuovo trailer che mostra con sottofondo musicale le nuove peripezie di Jesse, interpretato ancora una volta da Aaron Paul.

Il trailer dura due minuti e mostra Jesse dai primi momenti successivi alla fuga (dove l’abbiamo lasciato quando è finito Breaking Bad), fino al suo ritorno.

El Camino nasce dalla penna dell’autore di Breaking Bad, Vince Gilligan, e le riprese sono durate 50 giorni, tornando in alcune location famigliari ai fan dell’amata serie tv.

El Camino, il film di Breaking Bad: qual è la trama e chi fa parte del cast

Cosa aspettarsi da questo grande ritorno? Jesse sarà il protagonista indiscusso della pellicola targata Netflix e lo vederemo ormai libero dalla prigionia e intento a fare i conti con gli errori del passato in modo da poter costruire un possibile futuro.

Non si hanno molti dettagli riguardo la trama di questo film, così come del cast. Sappiamo che tra i nomi ufficiali, oltre a quello di Aaron Paul (che partecipa anche come produttore), spuntano anche Matt Jones e Charles Baker.

Secondo alcune voci di corridoio, sarebbero dieci i personaggi noti al pubblico della serie che torneranno nel film, ma di chi si tratta?

Mentre in Italia arriverà l’11 ottobre 2019, El Camino sarà presentato anche in alcune sale cinematografiche degli Stati Uniti come New York, Los Angeles, Chicago e Albuquerque.

Breaking Bad è una serie andata in onda dal 2008 al 2013 e si è conclusa dopo cinque stagioni, alle quali è seguito lo spin-off Better Call Saul.

Perché questa scelta del titolo? El Camino fa riferimento alla Chevrolet guidata da Jesse.