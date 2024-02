Chi sono i figli di Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo 2024: Alice e Josè Alberto Sebastiani, madri, mogli

Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024, ha due figli, ai quali è legatissimo: Alice e José Alberto. Li ha avuti da due donne diverse: Alice è nata dalla storia con Marisa Di Martino, prima moglie di Amadeus, mentre José è nato dall’amore con la sua attuale compagna, Giovanna Civitillo.

Alice è nata nel 1997 e dunque ha ora 27 anni ed è già molto seguita su Instagram. Josè invece è più piccolo, come il padre è grande appassionato di calcio e inizia a giocare come portiere nelle giovanili dell’Inter. Ma scopriamo meglio chi sono i due figli di Amadeus, che vediamo nelle prime file del teatro Ariston durante le serate di Sanremo 2024.

Ama è stato sposato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino: il testimone dello sposo è stato l’amico Fiorello. I due hanno avuto una figlia, Alice, nata nel 1997. Durante la conduzione del programma L’eredità ha conosciuto la ballerina Giovanna Civitillo, con la quale, nel 2003, ha iniziato una relazione. Il 19 gennaio 2009 è nato il figlio José Alberto, e nel luglio dello stesso anno i due si sono sposati con rito civile.

Ottenuto dalla Sacra Rota l’annullamento del primo matrimonio, l’11 luglio 2019 i due si sono sposati in chiesa a Roma. Amadeus ha scelto di chiamare il secondo figlio Josè, in onore di José Mourinho, dopo aver conosciuto su un volo aereo con destinazione Lisbona, l’allora neo allenatore dell’Inter, ora alla Roma.

Chi sono Alice e Josè, figli di Amadeus

José Alberto, il figlio piccolo (classe 2009) di Amadeus, è già molto attivo sui social ed amatissimo dai più giovani. Lo vediamo sempre in prima fila insieme alla mamma Giovanna Civitillo e nel corso di questi cinque festival condotti dal padre è molto cresciuto. Si dice che abbia dato qualche consiglio ad Amadeus sulla scelta dei cantanti, in particolare per quanto riguarda quegli artisti come rapper e trapper seguiti dai giovanissimi.

Oltre a studiare, José è appassionato di calcio e tifoso dell’Inter come il padre. Attualmente gioca nelle giovanili della squadra nerazzurra. L’altra figlia di Amadeus, Alice, invece, si è laureata con lode in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano ed è molto attiva sui social: sulla propria pagina Instagram la ragazza pubblica frequentemente foto personali e immagini con il padre famoso, che lei definisce come “il suo eroe”.

Alice Sebastiani adora viaggiare e, nonostante la giovane età, ha visitato diversi tra i luoghi più belli del mondo. Prima di tornare in Italia, ha vissuto per un lungo periodo a Londra e stando a quanto si legge sul suo profilo Facebook ha vissuto anche a La Coruna, in Spagna, nel 2019. Non sappiamo se al momento è fidanzata o single.

Amadeus ha un ottimo rapporto con entrambi i suoi figli e, a questo proposito, Giovanna Civitillo, intervistata dal settimanale Confidenze, ha rivelato: “Alice aveva solo cinque anni quando ha detto a suo padre che avrebbe dovuto fidanzarsi con me. Ci siamo amate subito, è lei che mi ha fatto scoprire il mio senso materno”.