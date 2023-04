Fidanzamento con omicidio: trama e cast del film su Rai 2. Cuori e delitti

Fidanzamento con omicidio è il film per il ciclo Cuori e delitti in onda questa sera, 26 aprile 2023, alle ore 21.20 su Rai 2. In tutto si tratta di tre film per la tv con una protagonista femminile dalle spiccate capacità di osservazione e comprensione dell’animo umano: Angie Dove, cupido di professione, è la presentatrice di un proprio reality show in cui, con umorismo ed empatia, aiuta i single a trovare l’anima gemella. Il primo film si intitola Fidanzamento con omicidio e va in onda questa sera, 26 aprile, su Rai 2. Vediamo la trama e il cast.

Trama

Angie rimane molto sorpresa quando l’amico Aaron Scheller viene accusato di aver ucciso la donna che ha incontrato grazie a lei. Il suo intuito le fa credere che si tratti di un errore. Figlia di un detective in pensione, Angie decide di approfondire il caso, avviando una personale indagine, che incrocia spesso quella ufficiale dell’investigatore Kyle Cooper, non proprio entusiasta di ritrovarsi tra i piedi una detective in erba.

Fidanzamento con omicidio: cast

Come detto si tratta di tre film tv in onda su Rai 2 per la serie Cuori e delitti. Fidanzamento con omicidio è una pellicola del 2019 (titolo originale Matchmaker Mysteries – A Killer Engagement) diretta da David Mackay e con protagonisti nel cast Danica McKellar, Victor Webster, Bruce Boxleitner. Una donna viene assassinata e il fidanzato diventa il principale sospettato. Angie, organizzatrice di matrimoni di successo, si adopera per dimostrare l’innocenza del suo cliente, con grande disappunto di Kyle, l’investigatore che si occupa del caso.

Streaming e tv

Dove vedere Fidanzamento con omicidio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 26 aprile 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.