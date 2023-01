Sanremo 2023, Amadeus: Chiara Francini e Paola Egonu co-conduttrici

L’attrice Chiara Francini e la pallavolista Paola Egonu saranno le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023 nelle serate di giovedì 9 e venerdì 10 febbraio: lo ha annunciato il direttore artistico Amadeus al Tg1.

In un breve intervento nel corso del telegiornale, in onda nella tarda mattinata di domenica 15 gennaio, il conduttore e direttore artistico della kermesse ha quindi svelato chi lo accompagnerà sul palco dell’Ariston nel corso delle cinque serate.

Affiancato da Gianni Morandi, infatti, Amadeus sarà accompagnato da Chiara Ferragni nella serata inaugurale e finale del Festival di Sanremo 2023, in programma martedì 7 e sabato 11 febbraio, dalla giornalista Francesca Fagnani nella seconda serata, in onda mercoledì 8, e, come appena svelato, da Paola Egonu giovedì 9 febbraio e da Chiara Francini venerdì 10 febbraio.

Con l’annuncio di Chiara Francini e Paola Egonu, dunque, viene così completato il cast della kermesse musicale per ciò che concerne i conduttori.

Nel corso del Tg1 sono state mandate in onda due clip con protagoniste le due co-conduttrici, le quali hanno quindi svelato la loro presenza alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Amaedus, inoltre, ha anche annunciato la presenza sul palco dell’Ariston della band dei Black Eyed Peas, i quali saranno ospiti della serata in onda mercoledì 8 febbraio 2023.